Ничего особенного

Праздника футбола в Стокгольме не получилось. Обычные трудовые будни. Причем, обладатель трофея явно не перетрудился. Победа на классе – можно и так сказать. Словом, это был один из наименее интересных финалов в истории турнира. Произошло то, чего следовало ожидать, и лично мне это напомнило стандартный выездной матч фаворита.

Полтора часа шо смотрел – шо радио слушал. При желании, можно наковырять пять-шесть голевых моментов за игру. Но по факту хорош был только второй гол, и лишь потому, что исполнить его Мхитаряну было непросто. В первом случае не обошлось без везения: удару Погба способствовал судьбоносный рикошет.

Еще по два раза после ударов с обеих сторон мяч становился нетрудной и законной добычей вратарей. То ли били в них, то ли они занимали правильную позицию – не суть важно. На выходе неизменно мы получали банальность и предсказуемость. Вот и все, что было.

Вся интрига лопнула, как мыльный пузырь уже на 18-й минуте, когда МЮ открыл счет. Потому что свой первый шанс забить «Аякс» упустил за три минуты до этого, а второй – уже за три минуты до окончания времени матча, когда дело было в шляпе.

МЮ на свою победу, безусловно, наиграл. Правда, пожалуй, на минимальную – а ему больше и не нужно было, судя по характеру игры. Команда Моуринью словно бы зарабатывала очередные рутинные два очка. Решала текущую задачу по выходу в групповой этап Лиги чемпионов. «Аякс» при этом присутствовал. И всем этим как бы подчеркивалась второсортность Лиги Европы.

Не смогу назвать Вам ни одной запомнившейся личности, и это лишний раз подтверждает дежурность игры. И на меня тоже самое яркое впечатление произвела тройка «инвалидов», ковыляющая по полю, поздравляя партнеров по команде: хромой Ибрагимыч и еще двое на костылях. Это смотрелось весьма символично. Такому финалу костыли не помешали бы.

Кто-то, читающий меня давно, усмотрит в этом предвзятость в отношении сеу Особенного. Да, я не отношусь к его поклонникам, и мне активно не нравилась его футбольная философия. Но это в прошлом: и тошнотворность «Челси», и футбольное жлобство «Реала». Все это вызывало отторжение в конкретный период.

Нынче ни эти клубы, ни тренер столь сильные чувства не рождают. Как, впрочем, и условная «Барселона». Все течет, все меняется. Команды стали другими при других наставниках. Моуринью мимикрирует, приспосабливаясь к конкретным условиям. Кстати, в «Интере» почему-то у меня к нему вопросов не было. Не говоря уже о «Порту».

Ну, и нескромному Юричу взрослеть никогда не поздно.

Особенный и МЮ? Да ничего особенного, если в двух словах. Что ярко… извините, тускло продемонстрировал стокгольмский финал. И мне – зрителю – все равно, почему именно. Фаворит спокойно и прагматично взял ему причитающееся. Флаг и кубок ему в руки, но футбольное действо я бы назвал заурядным.

Глупо винить в этом победителей. Проигравшие? Ну, не шмогла я, не шмогла! И все, что мне остается – грустить о прошлом веке, когда деревья были большими, денег в футболе было меньше, а «Аякс» и «Манчестер Юнайтед» звучали одинаково гордо.