Владимир ПЯТЕНКО: «Из Крумкачы ушел по семейным обстоятельствам»

Украинский тренер Владимир Пятенко оставил пост главного тренера «Крумкачы». В белорусском клубе украинец работал недолго – около 4-х месяцев. После 9-ти туров теперь уже его бывшая команда занимает двенадцатое место в Лиге. По официальной версии, причиной увольнения стали не результаты, а семейные обстоятельства.

- В принципе, работой и тем, что происходило, я удовлетворен. Мы нормально расстаемся, и этот период в целом прошел вполне достойно. Результаты работы, в принципе, было видны.

Причины ухода? По семейным обстоятельствам. Вы ж понимаете, все это случается неожиданно, поэтому какие планы могут быть…

Ранее сообщалось, что «Крумкачы» может возглавить нынешний тренер «Карпат» Олег Дулуб.