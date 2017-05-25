Владимир ПЯТЕНКО: «Из Крумкачы ушел по семейным обстоятельствам»

Украинский тренер Владимир Пятенко оставил пост главного тренера «Крумкачы». В белорусском клубе украинец работал недолго – около 4-х месяцев. После 9-ти туров теперь уже его бывшая команда занимает двенадцатое место в Лиге. По официальной версии, причиной увольнения стали не результаты, а семейные обстоятельства.
- В принципе, работой и тем, что происходило, я удовлетворен. Мы нормально расстаемся, и этот период в целом прошел вполне достойно. Результаты работы, в принципе, было видны.
Причины ухода? По семейным обстоятельствам. Вы ж понимаете, все это случается неожиданно, поэтому какие планы могут быть…
Ранее сообщалось, что «Крумкачы» может возглавить нынешний тренер «Карпат» Олег Дулуб.
Источник — ТК Футбол
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