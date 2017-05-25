Александрия подпишет Ситало и Щедрого

В грядущее межсезонье «Звезда», скорее всего, потеряет несколько игроков основного состава. В частности, назывались имена Артема Щедрого, Андрея Бацулы, Артема Ситало и Александра Кучеренко.
Фланговый полузащитник Артем Щедрый и форвард Артем Ситало, у которых заканчиваются контракты с кропивницким клубом, новый сезон начнут в составе «Александрии». Исполнители уже подписали предварительные соглашения с «горожанами».
В нынешнем чемпионате Ситало провел 28 матчей (забил 3 мяча), в активе Щедрого - 27 игр (0 голов).
Источник — Footboom
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