Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александрия подпишет Ситало и Щедрого

Футболисты «Звезды» продолжат карьеру в александрийском клубе

  • 25.05.2017 12:35
  • 154 просмотров
  • 1 комментария
Метки
youtube.com. Артем Ситало
© youtube.com. Артем Ситало

В грядущее межсезонье «Звезда», скорее всего, потеряет несколько игроков основного состава. В частности, назывались имена Артема Щедрого, Андрея Бацулы, Артема Ситало и Александра Кучеренко.

Фланговый полузащитник Артем Щедрый и форвард Артем Ситало, у которых заканчиваются контракты с кропивницким клубом, новый сезон начнут в составе «Александрии». Исполнители уже подписали предварительные соглашения с «горожанами».

В нынешнем чемпионате Ситало провел 28 матчей (забил 3 мяча), в активе Щедрого - 27 игр (0 голов).

Источник — Footboom

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Vadim Kuzmenko
    online
      Vadim Kuzmenko, 25.05.2017 13:11
    0
    Звезда главный кандидат на понижение класса!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.