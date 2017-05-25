Ігор ХАРАТІН: «Треба йти до кінця, ми ще не трєті»

Півзахисник «Зорі» — про попередній і наступний тури Ліги Парі-Матч, а також про очікування «бронзи».
— Одразу після зустрічі з «Динамо» Ви дали дуже емоційний бліц-коментар. Відтоді минуло два дні, емоції мали влягтися. Що відчуваєте сьогодні?
— Залишилися приємні відчуття. Ми раді перемогти киян, та ще й на їхньому полі. Але розуміємо, що чемпіонат не завершується, і нас чекають іще два складні матчі.
— Коли не секрет, що казав Вернидуб після фінального свистка у роздягальні НСК?
— Привітав нас, подякував за гру, сказав, що виграли у великого клубу, потім нагадав, що 31 і 32 тури ще не зіграні.
— Чи з’явилась у душі «внутрішня підготовка» до вручення бронзових медалей?
— Ні. Чесно! Ми ще не треті. У футболі все може бути. Треба йти до кінця: поки офіційно не завоюємо третє місце, не можна думати, що все вже зроблене. У цьому чемпіонаті був період, коли ми претендували на срібні медалі. Вважаю, заслужили його. Проте не вийшло. Тепер наше завдання — «бронза».
— Остаточно всі питання щодо третього місця «Зоря» може зняти вже наступної п’ятниці. Що очікувати від зустрічі з «Чорноморцем», у якого не менша мотивація?
— Буде складно і нам, і їм. Не сумніваюся, що одесити, як і ми, гратимуть на перемогу. У них своє важливе завдання — вийти в Лігу Європи.
— На II етапі чемпіонату «Зоря» доволі часто втрачала очки. Більшість експертів і футболістів бачить причину цього у нинішньому форматі Ліги Парі-Матч — немає «прохідних» поєдинків. Погоджуєтеся?
— Думаю, так і є. Ми ж граємо по два матчі з «Шахтарем» і «Динамо», з «Олександрією», «Чорноморцем» і «Олімпіком». Із усіма складно. На мою думку, по грі нікому не поступились, але не завжди реалізовували моменти.
— Останнє запитання про поточний сезон: Ви нечасто забиваєте — сього два голи за рік, але обидва — у ворота «Шахтаря». Можете пояснити такий парадокс?
— Просто так виходить. Не знаю, в чому причина.
— Є інформація, що «Зоря» вже почала підготовку до літніх зборів у Словенії. Чи будете на них Ви? Інакше кажучи, маєте визначеність щодо свого майбутнього на наступний сезон?
— Поки що не думав про таке. Спочатку треба завершити цей сезон, а потім подивлюсь. Сам я хочу залишитись у «Зорі».
Источник — Официальный сайт УПЛ
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