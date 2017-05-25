Андер ЭРРЕРА: «Посвящаю победу жертвам теракта в Манчестере»

Лучшим игроком финала Лиги Европы УЕФА признан полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера, который пять лет назад проиграл решающий поединок этого турнира в составе «Атлетика».

«Мы очень рады: это европейский трофей! - сказал испанец, которого признали лучшим технические наблюдатели УЕФА. - Это был главный матч сезона. Теперь можно говорить о великолепном сезоне, в котором мы завоевали три трофея. Мы играли так, как подобает великому клубу. Нам противостоял серьезный соперник, но мы сыграли очень умно».

«Хочу посвятить победу жертвам теракта в Манчестере. После событий понедельника тренер сказал нам: единственное, что мы можем сделать, - это победить здесь. Это всего лишь футбольный матч, всего лишь трофей, но хоть что-то», - добавил он.

«Группа технических наблюдателей признала лучшим Андера Эрреру за его драйв, резкость, отличную игру с мячом и без мяча, боевой дух и желание жертвовать собой ради команды», - сказал управляющий директор УЕФА по техническому развитию Иоан Лупеску.