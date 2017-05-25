В предыдущем материале блога мы дали старт публикациям, подчекивающим важность общекомандной и тактической работы в таком важном компоненте игры, как стандартные положения. И вот пришло время вновь подчеркнуть, как казалось бы малейшие детали и решения, принятые даже в самый последний момент, могут оказать решающее влияние на ход эпизода и матча в целом.

Ситуация может превратиться в голевую, а забитый мяч - предопределить ход всего поединка. Очередным примером из этой серии стал прошедший вчера матч между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед». То, что происходило за секунды до подачи результативного углового хорошо видно на ролике. Мы же снабдим его некоторыми комментариями.

При стандартах в атаке игроки атакующей команды разбиваются на несколько функционально выделенных групп. Например один игрок может размещаться вблизи подающего для розыгрыша углового накоротке с последующей подачей. Так например всегда поступали игроки «Шахтера» при Луческу. Эти действия могут иметь и провокативный характер - их цель может состоять в отвлечении оппонентов из целевой зоны подачи и таким образом разряжении оборонительного порядка.

Основная группа, в зависимости от используемой команды тактики, атакует по ширине штрафной, либо насыщая ее определенный участок, куда и направляется мяч. Эти игроки располагаются как правило в пространстве между периметром и одиннадцатиметрой отметкой и могут также специально набегать на ближнюю или дальнюю штанги. В большинстве случаев ядро этой основной группы составляют атлетичные нападающие и хорошо борющиеся в воздухе защитники.

Часто атакующая команда располагает игрока (игроков) в пределах вратарской. С одной стороны это сковывает действия вратаря на выходе, с другой - обостряет ситуацию в случае выигрыша борьбы, когда удар по центру или от штанг предотвратить из-за близкой дистанции уже невозможно.

Наконец часть атакующих располагается в райне штрафного сектора (часто и дополнительно по периметру штрафной) для подбора отскочившего/выбитого мяча и продолжения атаки ударом или подачей. Как правило это малоэффективные в верховой борьбе футболисты, но располагающие при этом поставленным ударом или подачей.

Второй результативный эпизод прошедшего финала Лиги Европы стал таковым именно вследствие общекомандной работы игроков «Манчестер Юнайтед», составлявших последнюю группу. И Эррера, и Мхитарян - не слишком атлетичные игроки, и на стандартах манкунианцев как правило включаются именно в нее. Но опытный Эррера в последний момент подсказал Генриху, что он может оказаться полезнее, сыграв во вратарской. Шедший было на дальний подбор в центре Мхитарян быстро перенаправляется во вратарскую и исполняет там Ибрагимовича, а Эррера вновь становится одним из главных действующих лиц результативного эпизода, но уже в положительном смысле.