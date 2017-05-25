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Милан договорился с Моратой

Нападающий «Реала» продолжит карьеру в итальянском клубе

  • 25.05.2017 11:55
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as.com. Альваро Мората
© as.com. Альваро Мората

24-летний форвард «Реала» Альваро Мората согласился на переход в итальянский «Милан».

«Россонери» готовы платить футболисту €7,5 миллионов в год. Итальянскому клубу теперь нужно договориться с «Реалом» о сумме компенсации, которая может составить €60 миллионов.

В текущем сезоне Мората провел за «Реал» 42 матча во всех турнирах, где забил 20 голов и отдал 6 голевых передач.

Источник — Football-italia

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