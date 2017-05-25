Фенербахче претендует на Руслана Малиновского

раніше писали, що контракт закінчується 30 травня. тепер 30 червня. мабуть. нікуди він не піде.

Бери выше, за презиком есть другие презики, депутаты, телеведущие, все вместе и создали ситуацию,...

А что ты хотел от диванных экспертов? Они думают что очередь выстроилась за покупкой динамо! Это...

Люди любят футбол? Он точно говорит про Украину а не про Бразилию, Аргентину, Германию или Англи...

Что бы сменить Суркиса, самому Суркису нужно продать клуб. Много вы знаете желающих Украинских ол...