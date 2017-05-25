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Фенербахче претендует на Руслана Малиновского

Полузащитник донецкого «Шахтера» может перебраться в Турцию

  • 25.05.2017 11:53
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Метки
ФК Генк. Руслан Малиновский
© ФК Генк. Руслан Малиновский
Хавбек «Генка» Руслан Малиновский, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», ближайшим летом может перебраться в «Фенербахче». Об этом сообщает журналист издания Hurriyet Ахмет Эрканлар.
 
Кроме Малиновского «Фенербахче» намерен подписать хавбека «Лиона» Матье Вальбуэна.
 
Напомним, что в нынешнем сезоне Малиновский провел за «Генк» 25 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.
 

Источник — Sport.ua

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