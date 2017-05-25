Фенербахче претендует на Руслана Малиновского

Хавбек «Генка» Руслан Малиновский, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», ближайшим летом может перебраться в «Фенербахче». Об этом сообщает журналист издания Hurriyet Ахмет Эрканлар.
Кроме Малиновского «Фенербахче» намерен подписать хавбека «Лиона» Матье Вальбуэна.
Напомним, что в нынешнем сезоне Малиновский провел за «Генк» 25 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.
Источник — Sport.ua
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