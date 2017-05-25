Зозуля попал в число худших трансферов Примеры

Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля попал в список игроков, которые не сумели раскрыться в новых командах, по версии читателей Marca. Зозуля занял 5-е место в антирейтинге издания.
Хуже Зозули, по мнению опрошенных болельщиков, выступили Андре Гомеш («Барселона»), Пабло Алькасер («Барселона»), Люка Динь («Барселона») и Николас Гайтан («Атлетико»).
Источник — Marca
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