Богдан БУТКО: «С Динамо лучше сыграть шесть раз, чем два»

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко считает, что с «Динамо» лучше играть чаще, чем реже.
- Наверное, если и чемпионат, и Кубок выиграли в этом сезоне, то теперь хотелось бы выиграть и Лигу чемпионов.
- Как лучше играть с «Динамо» - два раза в сезон или шесть?
- Да я даже не знаю. Наверное, все-таки лучше шесть. Почему бы с хорошей командой не сыграть больше раз?
Источник — ТК Футбол
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