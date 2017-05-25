Богдан БУТКО: «С Динамо лучше сыграть шесть раз, чем два»

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко считает, что с «Динамо» лучше играть чаще, чем реже.

- Наверное, если и чемпионат, и Кубок выиграли в этом сезоне, то теперь хотелось бы выиграть и Лигу чемпионов.

- Как лучше играть с «Динамо» - два раза в сезон или шесть?

- Да я даже не знаю. Наверное, все-таки лучше шесть. Почему бы с хорошей командой не сыграть больше раз?