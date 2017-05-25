Шахтер рассматривал возможность опеки над академией Металлиста

Директор академии «Металлиста» Игорь Кутепов рассказал о возможном сотрудничестве с «Шахтером».

«Раньше у нас занималось до 1000 воспитанников, а сейчас количество детей, посещающих тренировки, не превышает 500. Они приходят, а потом уходят, не выдерживая непростых условий, в которых надо обучаться.

В 2015 году, когда стало особенно сложно, многих наших воспитанников разобрали «Динамо» и «Шахтер». А что мы можем сделать? Обеспечить ведь детям постоянное проживание и питание в академии мы уже не способны.

Зимой в наших помещениях отключают свет и отопление… Поэтому мы вынуждены были в дальнейшем ориентироваться исключительно на харьковчан, поскольку приезжим ничего предложить не можем.

Приезд в наш город такой команды, как «Шахтер», — это очень хорошо. В первую очередь нужно говорить о том, что горняки попали в тяжелую ситуацию, оставшись без родного стадиона, болельщиков и базы. А что Харьков? Нет здесь команды.

Что касается нашей футбольной школы, то я был бы только рад, если бы «Шахтер» взял нас под свое крыло и занялся восстановлением академии, полями.

Дети наши в таком случае получили бы нормальные условия для роста. Знаю, что руководство «Шахтера» рассматривало такую возможность, но взяло паузу для принятия окончательного решения», – сказал Кутепов.