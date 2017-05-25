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Сергей РЕБРОВ: «В Динамо нужно менять или тренера, или футболистов»

Наставник киевского клуба пока не знает, останется ли он на своем посту

  • 25.05.2017 10:54
  • 1891 просмотров
  • 8 комментария
Метки
Sport.ua. Сергей Ребров
© Sport.ua. Сергей Ребров

До завершения текущего ЧУ осталось всего два тура, но какие планы у «Динамо» на новый сезон, до сих пор не известно. 30 июня истекает срок контракта с Сергеем Ребровым, и его будущее в команде должно решиться на встрече с президентом клуба Игорем Суркисом, которая пока откладывается...

— Знаю, что у вас есть вопросы относительно моей встречи с президентом клуба, но пока она не состоялась, — начал разговор Ребров. — Не могу же я просто сказать, что хочу работать дальше. Сначала президент должен решить, нужен ли я команде. Понятно, что нужно что-то менять. Или тренера, или группу футболистов, иначе все останется на месте, не будет прогресса.

— С каким настроением готовитесь к «Шахтеру»?
— Такие матчи всегда важны, какой бы ни была турнирная ситуация. Это серьезное противостояние для обеих команд. Конечно, еще и хочется выиграть после матча с «Зарей». Там ребята тоже старались, но у луганчан все же оказалось больше желания. Идет концовка сезона — довольно непростого. К сожалению, в последних матчах мы потеряли турнирную мотивацию. Но должна быть мотивация просто играть за такую команду, как «Динамо». Это уже немало. Уверен, ребята это понимают. Тем более у нас за спиной — сотни тысяч болельщиков, которые за нас переживают и желают нам победы.

— Для вас этот сезон в «Динамо» самый тяжелый?
— Они все тяжелые. Первый был тяжелый, но он был успешным. Все время нужно сохранить мотивацию, поднять мотивацию, поставить игру команды… Это все непросто. Любой матч или тренировочный день — это новый вызов. Всегда сложно, когда что-то не получается и нужно искать новые способы мотивации или тактические построения. Но тем и интересен футбол, нельзя жить только сегодняшним днем. Нет времени переживать.

— Какое впечатление произвел новый формат турнира?
— Я всегда высказывался за формат с 16 командами. Если складывается ситуация, что инфраструктура клубов не готова для Премьер-лиги, то, наверное, сейчас это оптимальный вариант. Но на будущее мы должны увеличивать количество участников. Думаю, в нашей огромной стране, где люди любят футбол, можно найти достаточно клубов, чтобы проводить чемпионат с 16 командами.

— «Динамо» U-19 и U-21 выиграли свои первенства. Стоит ожидать ребят из этих составов в первой команде?
— Там действительно есть ребята, которые заслуживают внимания, и мы будем их привлекать как к тренировкам с первой командой, так и к матчам. Сейчас они на таком этапе, что им нужно максимум игровой практики. Причем на уровне выше, чем чемпионаты U-19 и U-21. Даже если они не будут попадать в основной состав «Динамо», пусть это будет аренда. Шанс пробиться дальше у них есть, и это должно быть для них главным стимулом.

Вячеслав ЛАШУК

Источник — Вести

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Комментарии
    and878787
      and878787, 25.05.2017 11:05
    +11
    Міняти треба що одне,що друге,плюс весь менеджмент
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    Максим Гоба
      Максим Гоба, 25.05.2017 11:05
    +7
    ".... и тренера, и футболистов"
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    cia11
      cia11, 25.05.2017 11:08
    +7
    Президента надо сразу поменять
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    alegofich
    alegofich, 25.05.2017 11:09
    +11
    А получать милионы футболеры сраные... не мотивация??? пусть попахают месяцок другой на зарплату 6000 гривен... может в эти дурные бошки пришла бы мотивация...
    800 тищ доларов получать ... тьху позорища...
    только по этому не болею за динамо... потому что у всех есть мотивация а у них нет... по смравнению с той же шахтой за те же деньги - футболеры находят мотивацию...
    ЗАЖРАЛИСь панове
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    Evgeniy_2010
      Evgeniy_2010, 25.05.2017 11:21
    +3
    Интересно, а мотивация з/п получать - своевременно и полностью, у игроков ДК не пропадает?
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    nordik1980
    online
      nordik1980, 25.05.2017 11:38
    0
    в дк треба ніняти все- презіка, всіх віце-презіків-шизіків, менеджмент середньої ланки, всіх тренерів і 90% футболістів!!! але саме головне - поміняти самодура суркіса-малого і його кліку
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    daniel535
    online
      daniel535, 25.05.2017 11:44
    0
    alegofich, 25.05.2017 11:09
    А получать милионы футболеры сраные... не мотивация??? пусть попахают месяцок другой на зарплату 6000 гривен... может в эти дурные бошки пришла бы мотивация...
    800 тищ доларов получать ... тьху позорища...
    только по этому не болею за динамо... потому что у всех есть мотивация а у них нет... по смравнению с той же шахтой за те же деньги - футболеры находят мотивацию...
    ЗАЖРАЛИСь панове
    &#128514; Это да, всё верно
    Ссылка
    mavast
    online
      mavast, 25.05.2017 11:49
    0
    Динамо гниє з І. Суркіса - допоки він керуватиме, мотиваціїї НЕ БУДЕ!!!!!!!! Все решта - наслідки.
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