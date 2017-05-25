Челси продал Атсу в Ньюкасл

Футбольный клуб «Челси» достиг договоренности о трансфере Кристиана Атсу, который перейдет в «Ньюкасл» на постоянной основе.

25-летний Атсу, провел сезоне 2016/17 в «Ньюкасле» на правах аренды и помог «сорокам» вернуться в АПЛ с первой попытки. Атсу провел 32 матча, в которых забил 5 мячей за победителя Чемпионшипа.

Ганский футболист перешёл в «Челси» в 2013 году и был назван «Игроком турнира» в Кубке Африканских Наций в 2015 году, забив мяч, который признали «Голом турнира». В 2017 году игрок также попал в символическую сборную турнира и помог Гане дойти до полуфинала КАН.