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Челси продал Атсу в Ньюкасл

Ганский футболист будет выступать за «сорок» на постоянной основе

  • 25.05.2017 10:48
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ФК Челси. Кристиан Атсу
© ФК Челси. Кристиан Атсу

Футбольный клуб «Челси» достиг договоренности о трансфере Кристиана Атсу, который перейдет в «Ньюкасл» на постоянной основе.

25-летний Атсу, провел сезоне 2016/17 в «Ньюкасле» на правах аренды и помог «сорокам» вернуться в АПЛ с первой попытки. Атсу провел 32 матча, в которых забил 5 мячей за победителя Чемпионшипа.

Ганский футболист перешёл в «Челси» в 2013 году и был назван «Игроком турнира» в Кубке Африканских Наций в 2015 году, забив мяч, который признали «Голом турнира». В 2017 году игрок также попал в символическую сборную турнира и помог Гане дойти до полуфинала КАН.

Источник — ФК Челси

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