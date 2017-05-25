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Игроки МЮ получат 38 миллионов за победу в Лиге Европы

Игроки «Манчестер Юнайтед» получат крупную сумму призовых за победу в Лиге Европы

  • 25.05.2017 10:44
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Напомним, что «Юнайтед» 24 мая обыграл «Аякс» со счетом 2:0 в финале Лиги Европы, благодаря голам Поля Погба и Генриха Мхитаряна. Общая сумма призовых составляет 38 миллионов фунтов. Также отмечается, что за попадание в Лигу чемпионов все игроки, получающие больше 20 тысяч фунтов, получат 25-процентную прибавку к зарплате. Также игроки получат 1 миллион фунтов призовых от УЕФА.

Источник — Euro-football

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