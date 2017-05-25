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Керницкий отстранен от должности директора Черноморца

Одесский «Черноморец» остался без генерального директора

  • 25.05.2017 10:25
  • 1253 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Черноморец. Сергей Керницкий
© ФК Черноморец. Сергей Керницкий
«Черноморец» подвергся большим кадровым переменам — клуб лишился своего генерального директора Сергея Керницкого. На днях Керницкий полностью прекратил свои полномочия и сейчас находится в стороне от клубных дел.
 
Сообщается, что функционер был фактически уволен со своего поста высшим руководством клуба. Причина такого решения остается неизвестной. Временным и.о. генерального директора «Черноморца» является глава юридического отдела клуба Федор Якимов.
 
Сергей Керницкий работал генеральным директором клуба с 2007 года. За это время Черноморец успел вылететь и вернуться в Премьер-лигу, выйти в финал Кубка Украины, а также пробивался в плей-офф Лиги Европы.
 

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 25.05.2017 10:30
    0
    крисятнічав?
    Ссылка
    уух
    online
      уух, 25.05.2017 10:42
    0
    Сообщается, что функционер был фактически уволен со своего поста ...
    --------------------------------------------------------

    что значит "фактически уволен"?
    .. чем это отличается от просто "уволен" и возможен ли вариант "не фактически уволен"?
    Ссылка
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 25.05.2017 11:16
    0
    уух, 25.05.2017 10:42
    Сообщается, что функционер был фактически уволен со своего поста ...
    --------------------------------------------------------что значит "фактически уволен"?
    .. чем это отличается от просто "уволен" и возможен ли вариант "не фактически уволен"?
    Гадаю, що нюанс може бути в № статті трудового кодексу: "за власним бажанням", "за згодою двох сторін" чи "за не відповідність займаємої посади".
    Ссылка
    vasyan86
    online
      vasyan86, 25.05.2017 11:40
    0
    уух, 25.05.2017 10:42
    Сообщается, что функционер был фактически уволен со своего поста ...
    --------------------------------------------------------что значит "фактически уволен"?
    .. чем это отличается от просто "уволен" и возможен ли вариант "не фактически уволен"?
    У нас еще бывает "фактически не уволен"...
    Ссылка
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