Керницкий отстранен от должности директора Черноморца

«Черноморец» подвергся большим кадровым переменам — клуб лишился своего генерального директора Сергея Керницкого. На днях Керницкий полностью прекратил свои полномочия и сейчас находится в стороне от клубных дел.

Сообщается, что функционер был фактически уволен со своего поста высшим руководством клуба. Причина такого решения остается неизвестной. Временным и.о. генерального директора «Черноморца» является глава юридического отдела клуба Федор Якимов.

Сергей Керницкий работал генеральным директором клуба с 2007 года. За это время Черноморец успел вылететь и вернуться в Премьер-лигу, выйти в финал Кубка Украины, а также пробивался в плей-офф Лиги Европы.