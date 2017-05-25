Виталий СИДОРЕНКО: «На Euro Winners Cup ставим максимальные задачи»

Виталий Сидоренко, один из самых опытных вратарей мирового пляжного футбола, до сих пор в отменной форме! Это доказал завершившийся 21 мая в столичном Гидропарке первый в истории Суперкубок Украины, после которого голкипер получил приз «Лучший вратарь турнира». Кроме того, Сидоренко – играющий тренер «Артур Мьюзик» и вместе со своей командой он добыл первый трофей в своей тренерской карьере. В четверг, 25 мая киевские музыканты отправляются в Португалию на клубный Чемпионат Европы по пляжному футболу – Euro Winners Cup 2017, и перед вылетом Виталий рассказал о настроении в команде перед этим турниром.

- Виталий, как говорится, наконец-то есть первый тренерский трофей!

- Да, до этого три финала проигранных было. Ведь всегда стараешься относиться к своим обязанностям очень серьезно, стараешься максимально делать все, чтобы достичь результата. Для меня по жизни только один результат – первое место, поэтому стараюсь настраивать и себя и команду только на победу. И в каждом матче, и отдельно в турнире.

- Не зацикливался на этих трех проигранных финалах?

- Нет, нет, об этом даже не думал. И задача была основная у нас - подготовить команду к Евро Виннерс Кап, посмотреть сочетания, наиграть состав. Поэтому, сначала мы Суперкубок рассматривали как этап подготовки к этому турниру. Понятно, что когда мы уже дошли до финала, мы все очень хотели стать первыми в истории обладателями Суперкубка Украины.

- Это первый в истории пляжного футбола Украины Суперкубок страны, да еще и турнир в начале сезона…

- Да, где-то в начале апреля АПФУ уведомила клубы, что этот турнир будет впервые организован, и делается он в первую очередь для того, чтобы и мы, и «Гриффин» смогли хорошо подготовиться к пляжной Лиге Чемпионов. И огромная благодарность руководству АПФУ и ФФУ за это. Молодцы, что придумали такой формат – чемпионы Украины разных лет, к сожалению, без «Майндшера» и «ХИТа», но на сегодняшний день эти четыре клуба – сильнейшие в стране. И даже «Выбор» из Днепра приехал молодежным составом, и для них турнир получился очень хорошим. Они смогли проверить игроков молодежной сборной Украины в деле, сыграть с очень сильными командами, и они очень хорошо смотрелись. В общем, от такого турнира выиграли все. Взять тот же «Евроформат» - они очень здорово выступили, обыграли в группе и нас, и «Гриффин», показывая просто невероятную игру. И в финале была отличная борьба. Я считаю, что Суперкубок во всех аспектах прошел великолепно - и зрителей было много, и футболисты получили игровую практику, а тренеры пищу для размышлений. Думаю, это очень нужный турнир и все остались в выигрыше. И вообще нас ждет очередной захватывающий сезон – скоро стартует Чемпионат Киева, а в середине июня и Чемпионат Украины. Где мы всегда ставим только максимальные задачи.

- Сегодня «Артур Мьюзик» вылетает в Португалию на Euro Winners Cup 2017. Я слышал, у вас были определенные проблемы?

- Скажу так, что с этой поездкой у нас было все сложно. В прошлом году мы были вице-чемпионами Европы, а в этом сезоне нам придется начинать соревнования с квалификации. Поэтому было проделано очень много работы, был постоянный поиск футболистов, плюс организационные вопросы сложные, скажу для примера, что ребята только вчера получили визы!

Но, чем тяжелее эта поездка добывалась, тем больше нужно выложиться на Евро Виннерс Кап. Показать, что вся эта работа по отправке команды в Португалию, которую проделал президент нашего клуба Иван Слободянюк, была не зря. Тем более, что у нас сложная задача – нужно с первого места выходить в основной групповой этап.

В последнем туре, возможно ключевом, нам будет противостоять российский клуб «Дельта» из Саратова. У них там четыре сильных бразильца, и я знаю они уже месяц планомерно тренируются. А значит, кто в лучших кондициях подойдет, тот и добудет путевку в основной раунд. Конечно, не сбрасываем со счетов французов и чехов. В принципе, я изучил их заявку на турнир, и скажу, что недооценивать никого нельзя, ведь ошибку будет невероятно сложно исправить. Поэтому вчера у нас была последняя тренировка, где мы наиграли стандарты, и уже сегодня вылет и там постараемся организовать тренировку, ведь уже в Португалии к нам присоединятся наши легионеры – швейцарец Сандро Спака, Егор Еремеев, и бразильцы Андерсон и Димас.

- Сандро Спакорателла известный игрок сборной Швейцарии, а вот про бразильцев, пожалуйста несколько слов.

- Димас – молодой футболист, он 1991 года рождения, несколько раз привлекался на матчи сборной Бразилии. В прошлом сезоне выступал в Чемпионате Швейцарии за клуб, в котором играл Спакка. Я просматривал его игры, он быстрый, легкий, и мне его порекомендовали Деян Станкович и Спакка.

Андерсон – опытный игрок, играл за сборную Бразилии, выступал в прошлом году в Италии вместе с Деяном Станковичем, он профессионал высокого уровня, очень цепкий защитник атакующего плана. Может он и не супер-звезда, но он «хорошая рабочая лошадка». У нас все в команде пахари, поэтому будем за счет желания, за счет самоотдачи пытаться достичь результата. Все легионеры с удовольствием едут к нам защищать цвета украинского клуба, и в прошлом году мировая звезда пляжного футбола Деян Станкович доказал игрой за нашу команду свой профессионализм. Я шутил, что он так за сборную Швейцарии не выкладывался в играх, как за «Артур Мьюзик». Постараюсь найти нужные слова для команды, а там, с Божьей помощью, будем бороться.

- Открытый вопрос по Игорю Борсуку?

Да, для меня это один из самых важных игроков, на которого мы очень рассчитываем. Конечно, я понимаю, что есть обстоятельства – Игорь и его «ХИТ» сейчас сражаются в украинской футзальной Экстре-лиге за бронзовые медали чемпионата. И я желаю «ХИТу» закончить сезон с бронзой, потому что они проделали огромную работу в этом сезоне, и хотелось бы чтобы она увенчалась наградами. Дай Бог, чтобы мы смогли пройти квалификацию, чтобы Игорь присоединился к нам и помог нашей команде уже в основном групповом раунде.

- Желаем вам удачи и будем за вас болеть!

- Спасибо, постараемся не разочаровать украинских болельщиков пляжного футбола!

Лев ГАЛУШКО