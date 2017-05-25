Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер гораздо сильнее Динамо»

Экс-нападающий «Шахтера» Андрей Воробей поделился ожиданиями от предстоящей встречи своей бывшей команды с «Динамо».

— Андрей, в эту пятницу нас ждет уже пятое противостояние «Шахтера» и «Динамо» в сезоне, а с учетом Суперкубка — так и вовсе шестое. Соперников еще не тошнит друг от друга?

— Не думаю! Другое дело, что этот матч даже не практически, а вообще ничего не решает. Он важен разве что для истории взаимоотношений. Тем не менее, эта встреча всегда была, есть и будет принципиальной, даже если ни на что не влияет. Зрителям тоже интересно в очередной раз посмотреть на хороших исполнителей двух классных команд. Положа руку на сердце: в Украине мало таких матчей, которые хочется смотреть. (Улыбается.)

— Чего ждете от харьковской встречи?

— Хотелось бы увидеть интересную игру! Груз ответственности гораздо меньший: за поражение, мне кажется, никто особо не станет критиковать. Результат не довлеет ни над кем, чего не скажешь про последние поединки между собой, в которых команды демонстрировали закрытый футбол, с минимумом ошибок в обороне, старались не пропустить. А от будущего матча с «Динамо» ожидаю, чтоб он прошел поярче. (Улыбается.) С хорошими комбинациями, с добротным завершением, большим количеством моментов и голов. Словом, хотелось бы посмотреть красивый футбол!

— Не собираетесь ли посетить этот матч?

— Нет-нет, не планировал. Я буду смотреть по телевизору.

— В каком виде предстанет «Шахтер» — боевом или дублирующем? Даст ли Фонсека отдых лидерам?

— Думаю, в наполовину боевом. В этих играх Фонсека должен дать шанс показать себя футболистам, которые имели меньше практики в чемпионате. Заодно — можно проверить молодежь на будущий сезон. Не думаю, что тренер поставит полностью основной состав, который мы видели в тех же еврокубках или с «Динамо» в финале. Кем-то разбавит.

— А какое «Класычне» по качеству продемонстрированного футбола, зрелищности и накалу в этом сезоне вам понравилось наибольше? Скажем так, какой матч самый смачный?

— Если выбирать по зрелищности, то, конечно — тот, в котором было много голов, киевские 3:4. Куча моментов, интрига! Как обычно, без драк не обошлось. Для зрителей это очень интересно. Если же по накалу, то выделю последний очный матч чемпионата и кубковый финал, в которых «Шахтер» по 1:0 выигрывал — эти встречи можно занести дончанам в актив.

— Вам как форварду 3:4 должны быть гораздо ближе и приятнее, разве нет?

— (Улыбается.) Как для форварда-болельщика! Если же рассматривать все игровые аспекты в целом, то не особо. Лучше, когда минимальный счет и накал, когда игроки действуют без ошибок.

— У вас есть ответ на вопрос: почему Киев в нынешнем сезоне так безальтернативно слаб? В чем главные проблемы «Динамо»?

— Мы не знаем истинных причин. Что и как обстоит в клубе, в какую сторону мыслит руководство, какие серьезные проблемы наличествуют? Трудно сказать, что происходит. Здесь всё в комплексе. Исполнители, которые два года подряд ковали чемпионство, поуходили, сейчас в основу подтягивают много молодых игроков. На всё нужно время. «Динамо» лишилось многих иностранцев, плюс тренер начал перестраивать тактику, которая, честно говоря, не оправдала себя. И вообще, возможно в этом году и не оправдала — а в следующем принесет успех!

— На вашей памяти наблюдалось ли подобное доминирование «Шахтера» над закадычным столичным оппонентом?

— Когда выступал за «горняков» — нет, такого преимущества над «Динамо» не было. При этом я не могу сказать, что это киевляне прям особенно слабы или что-то в подобном духе — просто «Шахтер» в нынешний период гораздо сильнее. Дончане более стабильны, ключевые исполнители остались, поэтому их и не лихорадило, как динамовцев, — сказал Воробей.