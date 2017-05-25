Хачериди вернулся к тренировкам в общей группе

Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди всё ближе к полноценному возвращению в строй после травмы связок колена, которую он получил в марте.

Футболист уже приступил к тренировкам в общей группе. Правда, пока — частично. Каждую тренировку Хачериди сейчас начинает наравне со всеми футболистами основной обоймы, но завершает занятие отдельно от остальных, выполняя индивидуальные упражнения под руководством тренера-физиотерапевта.

Напомним, по словам самого защитника, в этом сезоне он за «Динамо» уже не сыграет. Но, очевидно, к началу межсезонного сбора «бело-синих» Хачериди будет готов к полноценным тренировкам и участию в контрольных матчах.