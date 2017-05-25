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Хачериди вернулся к тренировкам в общей группе

Защитник киевского «Динамо» восстанавливается после травмы колена

  • 25.05.2017 09:08
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  • 2 комментария
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ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди
© ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди
Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди всё ближе к полноценному возвращению в строй после травмы связок колена, которую он получил в марте.
 
Футболист уже приступил к тренировкам в общей группе. Правда, пока — частично. Каждую тренировку Хачериди сейчас начинает наравне со всеми футболистами основной обоймы, но завершает занятие отдельно от остальных, выполняя индивидуальные упражнения под руководством тренера-физиотерапевта.
 
Напомним, по словам самого защитника, в этом сезоне он за «Динамо» уже не сыграет. Но, очевидно, к началу межсезонного сбора «бело-синих» Хачериди будет готов к полноценным тренировкам и участию в контрольных матчах.
 

Источник — Динамо Киев от Шурика

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