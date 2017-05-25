Моуриньо выиграл Лигу Европы и Лигу чемпионов по два раза

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо стал первым специалистом, выигравшим и Лигу чемпионов (Кубок чемпионов), и Лигу Европы (Кубок УЕФА) более одного раза.

Сегодня «МЮ» победил в финале Лиги Европы «Аякс» (2:0). Ранее Моуриньо выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2002/03 с «Порту». Год спустя он также с португальским клубом впервые победил в Лиге чемпионов, а в 2010 году завоевал главный еврокубок с «Интером» в 2010 году.

Отметим, что в 2003 и 2004 году Моуриньо выигрывал еврокубки с «Порту», в составе которого играл Дмитрий Аленичев. Российский хавбек забивал в обоих финалах.