Хуан МАТА: «Эта неделя сложная для Манчестера»

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Жозе МОУРИНЬО: «Теперь у МЮ есть все титулы» 08:10 — pasha Руни к сожалению уже не тот, который был 2-3 года раннее, но он нужен МЮ даже выходя на замену по...