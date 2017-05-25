Хуан МАТА: «Эта неделя сложная для Манчестера»

После финала Лиги Европы с прессой пообщался хавбек МЮ Хуан Мата.
– Мы завоевали трофей, которого прежде у клуба не было, поэтому мы счастливы, – говорит Мата. – Для меня сегодняшняя победа имеет огромное значение, потому что это первый титул в составе МЮ. Неделя очень сложная для Манчестера, и мы рады выиграть ради людей, которым пришлось пережить трудности.
Источник — BBC
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