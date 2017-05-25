Павелко підтримує проведення міжнародних матчів легенд футбола

Команда, створення якої підтримав особисто президент Федерації футболу Андрій Павелко, подорожує країною і Європою, представляючи Україну у матчах легенд. Поєдинки футбольних зірок минулого останнім часом є надзвичайно популярним напрямом не лише в інших національних асоціаціях, але й в УЄФА і ФІФА.

Національна збірна України серед ветеранів, повернувшись із турне Іспанією, подарувала справжнє свято футболу столичним уболівальникам – матч «синьо-жовтих» проти команди Грузії, в якому взяли участь легендарні в минулому футболісти обох країн. Серед яких, зокрема, Олексій Михайличенко і Каха Каладзе, Віталій Косовський і Леван Кобіашвілі.

Куратором національної збірної ветеранів, а згодом - і президентом Асоціації ветеранів став Олег Собуцький, зусилля якого з популяризації футболу неодноразово відзначали як уболівальники, так і спеціалісти. «Хочу подякувати Олегу Собуцькому за його внесок у популяризації спорту № 1 та моральну підтримку наших бійців АТО. Всім відомо, що збірна серед ветеранів багато своїх матчів проводила на прифронтових територіях. Цими вихідними на НСК «Олімпійському» відбувся матч-легенд за участі зірок українського та грузинського футболу. Цей поєдинок відвідало багато уболівальників, що ще раз свідчить про високий рівень інтересу до цією збірної, - відзначив президент ФФУ Андрій Павелко. - Вже 30 травня в Ужгороді відбудеться ще одна визначна подія - матч-легенд України та Угорщини, присвячений 25-річчю першого матчу нашої національної збірної! Користуючись нагодою, хочу запросити вболівальників прийти та стати свідками цієї непересічною події».

Своїми враженнями від матчу на НСК «Олімпійському» та турне по Іспанії, яке передувало київському поєдинку,поділився і куратор збірної ветеранів Олег Собуцький, за словами якого, за час свого існування збірна зірок стала справжньою сім’єю.

- Ми побачили, що маємо справжню команду – національну збірну, - відзначив Олег Собуцький. - На мою думку, з таким складом вона може грати і в нашій Прем’єр-лізі. Є чудові футболісти та тренери, є справді боєздатний та дружній колектив. Із самого початку існування команди, повну підтримку в її діяльності надає ТОВ «Агробізнес» - провідний виробник хліба та хлібобулочних виробів в Україні. Це дозволяє ставити справді амбітні завдання, головне з яких - проведення турне в підтримку миру, єдності в країні та наших військових у зоні АТО. Також від імені команди та від себе особисто хочу висловити щиру вдячність президенту Федерації футболу України Андрію Павелку, який підтримав ініціативу створення національної збірної серед ветеранів та сам неодноразово виступав за нашу команду у якості гравця. В тому числі, і зоні проведення АТО. Такі матчі є надзвичайно важливими для захисників України та допомагають підтримати їх бойовий дух. За допомогу в організації матчів в Іспанії також хочу подякувати компанії «Епіцентр», її засновникам - Галині та Олександру Герегам, та директору представництва компанії в Іспанії Костянтину Бережному, який особисто займався організацією ігор. У тому, що все пройшло на найвищому рівні - ми грали на найкращих стадіонах, проти справжніх «зірок» навіть не іспанського, а світового футболу, зустрілися з українською діаспорою, у культурному центрі разом переглянувши фінал Кубка України - є в тому числі їх велика заслуга.

- Матч між ветеранами України та Грузії у Києві зібрав близько семи тисяч глядачів. Цій кількості могла б позаздрити і більшість клубів Прем’єр-ліги...

- Наш глядач чудово розуміє, на який футбол він йде. Можливо, хтось скаже, що в іграх ветеранів немає спортивної складової, але подивившись суботній матч на «Олімпійському», або січневу зустріч двох збірних у Тбілісі, одразу візьме свої слова назад. Повірте, всі гравці професіонали, на полі ніхто не хоче поступатися. Це бачу по грі, по спілкуванню в роздягальні. Коли на поле мали вийти зірки масштабу Олексія Михайличенка та Кахабера Каладзе, Віталія Косовського та Георгія Деметрадзе, Володимира Єзерського та Левана Кобіашвілі, глядач це відчув та прийшов на трибуни. За це ми щиро вдячні кожному вболівальнику! Була справді дружня атмосфера, кожному при вході видавалися матчеві програмки, смачні хлібобулочні вироби. І сама гра не залишила нікого байдужим. Які емоції вирували! Наші тренери - Анатолій Дем’яненко та Александр Чивадзе - хоча й друзі по життю, налаштували команди на серйозний бій. Дякую хлопцям, що перемогли у цій важкій і одночасно цікавій зустрічі.

- У складах команд вийшли президенти національних федерацій - Андрій Павелко та Леван Кобіашвілі. Це ще одна чудова нагода налагодити більш тісний контакт для розвитку футболу в обох країнах?

- Із кожної зустрічі намагаємося виносити певну користь. Цього разувони пройшли на рівні президентів Федерацій, а на засідання виконкому Асоціації ветеранів футболу прийшли наші колеги з Грузії. Ми прийняли рішення про проведення чемпіонатів за новим форматом, змінили вікові обмеження для гравців. Певні напрацювання вже мали після обміну досвідом із колегами з Іспанії та Німеччини. Думка представників Грузії також була для нас дуже цікавою.

- Ветерани футболу переважно виступають у містах та районах України. Це збіг, що у травні-червні команда проводе цикл міжнародних ігор?

- Так вийшло, що по поверненні з Іспанії на нашу збірну очікував матч проти Грузії. Наступними будуть ігри з командою Угорщиною (30 травня, м. Ужгород, стадіон «Авангард», 18:00 - прим. Прес-служби ФФУ), присвячена 25-річчю першого матчу збірної України, та Ізраїлю (5 червня, м. Умань, стадіон «Уманьферммаш» - прим. Прес-служби ФФУ). У червні, знову в Іспанії, на знаменитому «Камп Ноу», проведемо матч із ветеранами збірної Іспанії. У середині липня чекаємо у Львові на «Арені-Львів» ветеранів «Вільярреалу», а на серпень плануємо візит до Канади у місто Торонто. Звісно, окрім цього будуть матчі і в Україні, з місцевими командами. Гратимемо в підтримку військових у зоні АТО, за мир та єдність на нашій землі. Буде багато матчів, багато цікавих зустрічей з людьми у різних куточках країни. Це та важлива місія з розвиту та популяризації футболу, яка покладена на наших ветеранів.