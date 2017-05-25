Сергей ПАЛКИН: «У нашего клуба есть миссия»

24 мая в киевском отеле «Опера» состоялось торжественное мероприятие для воспитанников Академии «Шахтера» U17.

На выпускном присутствовали генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин, наставник «горняков» Паулу Фонсека, директор Академии Александр Фундерат и весь тренерский состав, а также бывшие ученики, а ныне игроки первой команды «Шахтера» и национальной сборной Украины Виктор Коваленко, Иван Ордец и Максим Малышев. Первыми к выпускникам обратились Сергей Палкин и Александр Фундерат.

Сергей Палкин, генеральный директор ФК «Шахтер»:

– Дорогие ребята! Сегодня у вас заканчивается сложный этап в жизни. Почему сложный? Потому что вы сражались на два фронта: школа и Академия. Я не знаю, какие сейчас требования в школе, но знаю, насколько высокие требования в нашей Академии. Я хочу пожелать вам, чтобы вы не останавливались. Вы должны понимать, что через несколько лет будете защищать честь первой команды, – как в Украине, так и на европейской арене. У нашего клуба есть миссия: устанавливать новые границы и стандарты совершенства в футболе. Я хотел бы пожелать, чтобы вы в своей спортивной карьере постоянно устанавливали новые границы и стандарты. Вы все талантливые ребята, но талант без старания не будет работать, вы не добьетесь тех успехов, которых от вас ждут. Я хотел бы пожелать вам трудолюбия, трудолюбия и еще раз трудолюбия. И тогда вы достигнете уровня выпускников Академии, выступающих в первой команде.

Александр Фундерат, директор Академии ФК «Шахтер»:

– С праздником! С окончанием Академии! У вас за плечами уже большой путь в детско-юношеском футболе. Впереди очень важные шаги, когда вы должны перейти из юношей в профессионалы. Теперь все будет зависеть от вас. Думаю, вы достойно преодолеете трудности и оправдаете наши надежды. Хочу также поздравить сотрудников Академии. Уверен, вы вложили в этих ребят не только все свои знания и умения, но и душу, сердце. Спасибо руководству клуба за доверие, которое мы чувствуем каждый день. Надеюсь, сегодняшние выпускники его оправдают и станут профессиональными футболистами.

Паулу Фонсека, главный тренер «Шахтера»:

– Поздравляю всех с сегодняшним событием! Конечно, все хотят быть в первой команде, но, чтобы достичь такого результата, вам нужно продолжать работать. Усердие – это ключевой фактор успеха. Вы должны равняться на тех ребят, выпускников Академии, которые сейчас находятся в главной команде. Хочу поздравить весь тренерский состав. Я знаю, что такое работать с молодежью. У меня был подобный опыт в начале карьеры, поэтому ценю труд каждого из вас. Спасибо большое наставникам за работу, а выпускникам желаю больших побед в жизни.

Много напутственных слов услышали ребята и от своих тренеров: Геннадия Зубова, Александра Алимова, Валерия Рудакова. Пожелали выпускникам успешной футбольной карьеры Виктор Коваленко, Иван Ордец и Максим Малышев.

В завершение официальной части каждый воспитанник получил именную статуэтку в форме мяча, символизирующую окончание учебы в Академии «Шахтера».