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Экс-игрок Днепра стал лучшим бомбардиром Лиги Европы

Джулиано вместе с Эдином Джеко отличились 8-ю забитыми голами

  • 25.05.2017 08:14
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Экс-игрок Днепра стал лучшим бомбардиром Лиги Европы
Полузащитник «Зенита» Джулиано и нападающий «Ромы» Эдин Джеко стали лучшими бомбардирами Лиги Европы в сезоне-2016/17. На счету обоих футболистов по восемь голов. Правда, босниец провел на поле меньше времени – 524 минуты против 710 у экс-игрока «Днепра».
 
Замкнул тройку с семью голами форвард «Атлетика» Ариц Адурис. Игравшие в финале турнира Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед») и Каспер Дольберг («Аякс») забили по шесть мячей.
 
В финале «красные дьяволы» обыграли голландцев со счетом 2:0.
 

Источник — УЕФА

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