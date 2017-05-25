Экс-игрок Днепра стал лучшим бомбардиром Лиги Европы

Полузащитник «Зенита» Джулиано и нападающий «Ромы» Эдин Джеко стали лучшими бомбардирами Лиги Европы в сезоне-2016/17. На счету обоих футболистов по восемь голов. Правда, босниец провел на поле меньше времени – 524 минуты против 710 у экс-игрока «Днепра».

Замкнул тройку с семью голами форвард «Атлетика» Ариц Адурис. Игравшие в финале турнира Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед») и Каспер Дольберг («Аякс») забили по шесть мячей.

В финале «красные дьяволы» обыграли голландцев со счетом 2:0.