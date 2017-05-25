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МЮ посвяти победу жертвам теракта в Манчестере

Игроки «Манчестер Юнайтед» сфотографировались с баннером в поддержку городу

  • 25.05.2017 08:12
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«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории выиграл Лигу Европы, одолев в финале «Аякс» (2:0). Свою победу английская команда посвятила пострадавшим при взрыве в Манчестере в ночь на 23 мая. Игроки и тренеры сфотографировали с баннером, на котором написано: «Город един. Молитесь за Манчестер».
 
Напомним, что в ночь на 23 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде в «Манчестер Арене», которая, считается крупнейшим крытым стадионом в странах Евросоюза и вмещает 21 тысячу человек, произошел теракт. В результате взрыва погибло больше 20 человек. Около 60 людей получили различные травмы.

Источник — Euro-football

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