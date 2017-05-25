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Дэвид БЕКХЭМ: «Сегодня было кое-что важнее спорта»

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» - о победе команды в финале Лиги Европы

  • 25.05.2017 08:09
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Дэвид БЕКХЭМ: «Сегодня было кое-что важнее спорта»
После победы МЮ в финале Лиги Европы над «Аяксом» (2:0) своими эмоциями поделился легендарный полузащитник английской команды Дэвид Бекхэм.
 
– Сегодня было кое-что важнее спорта, – написал Бекс. – Да, это большое событие для «Манчестер Юнайтед», но еще большее – для города и для страны. В то время, когда нас охватило горе за тех, кто потерял своих любимых, спорт несет немного радости в этот тяжелый момент.
 

Источник — Instagram

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