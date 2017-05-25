После победы МЮ в финале Лиги Европы над «Аяксом» (2:0) своими эмоциями поделился легендарный полузащитник английской команды Дэвид Бекхэм.
– Сегодня было кое-что важнее спорта, – написал Бекс. – Да, это большое событие для «Манчестер Юнайтед», но еще большее – для города и для страны. В то время, когда нас охватило горе за тех, кто потерял своих любимых, спорт несет немного радости в этот тяжелый момент.
Источник — Instagram
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