Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ибрагимович выиграл свой первый еврокубковый трофей

Легендарный футболист не сыграл в финале Лиги Европы из-за травмы

  • 25.05.2017 07:42
  • 1086 просмотров
  • 0 комментария
Метки
hairstylesmill.com. Златан Ибрагимович
© hairstylesmill.com. Златан Ибрагимович
«Аякс» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2) в финале Лиги Европы. Для форварда «красных дьяволов» Златана Ибрагимовича эта победа стала первой в основных еврокубковых турнирах в карьере.
 
Шведский форвард, выступавший ранее за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан» и ПСЖ, никогда не выигрывал ни Лигу чемпионов, ни Лигу Европы/Кубок УЕФА. На счету 35-летнего ветерана лишь Суперкубок УЕФА-2009.
 
Отметим, что Ибрагимович не играл в финале из-за тяжелой травмы колена.
 

Источник — Спорт-Экспресс в России

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.