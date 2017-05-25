Ибрагимович выиграл свой первый еврокубковый трофей

«Аякс» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2) в финале Лиги Европы. Для форварда «красных дьяволов» Златана Ибрагимовича эта победа стала первой в основных еврокубковых турнирах в карьере.

Шведский форвард, выступавший ранее за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан» и ПСЖ, никогда не выигрывал ни Лигу чемпионов, ни Лигу Европы/Кубок УЕФА. На счету 35-летнего ветерана лишь Суперкубок УЕФА-2009.

Отметим, что Ибрагимович не играл в финале из-за тяжелой травмы колена.