Петер БОС: «В следующем сезоне Аякс будет сильнее»

После финала Лиги Европы с прессой пообщался наставник «Аякса» Петер Бос.
– Считаю, что игра была скучной, – говорит Бос. – Практически без моментов у обеих команд. Мы были недостаточно хороши, поэтому поздравляем «Манчестер Юнайтед». Для нас это полезный опыт. Если нам удастся сохранить состав, то в следующем сезоне «Аякс» будет сильнее.
Источник — BBC
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