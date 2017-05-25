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Петер БОС: «В следующем сезоне Аякс будет сильнее»

Главный тренер «Аякса» - о финале Лиги Европы против МЮ (0:2)

  • 25.05.2017 07:33
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ФК Аякс. Петер Бос
© ФК Аякс. Петер Бос
После финала Лиги Европы с прессой пообщался наставник «Аякса» Петер Бос.
 
– Считаю, что игра была скучной, – говорит Бос. – Практически без моментов у обеих команд. Мы были недостаточно хороши, поэтому поздравляем «Манчестер Юнайтед». Для нас это полезный опыт. Если нам удастся сохранить состав, то в следующем сезоне «Аякс» будет сильнее.
 

Источник — BBC

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