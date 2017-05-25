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Жозе МОУРИНЬО: «Теперь у МЮ есть все титулы»

Наставник «Манчестер Юнайтед» - о победе над «Аяксом» в финале Лиги Европы

  • 25.05.2017 07:29
  • 1556 просмотров
  • 1 комментария
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thesun.co.uk. Жозе Моуриньо
© thesun.co.uk. Жозе Моуриньо
После матча против «Аякса» (2:0) в финале Лиги Европы наставник МЮ Жозе Моуриньо пообщался с прессой.
 
– Этот сезон получился сложным, но в итоге удачным, – говорит Моуриньо. – Мы предпочитаем завоевать путевку в Лиги чемпионов таким способом, нежели занять четвертое, третье или второе место в чемпионате. Команда выполнила цель – вернулась в Лигу чемпионов, выиграв трофей, важный трофей. Теперь у МЮ есть все титулы мирового футбола. Мы изо всех сил бились за это с самого начала. Команда верила в то, что сможет выиграть Лигу Европы, и сейчас каждый из нас счастлив. «Манчестер Юнайтед» играл с умом и добился желаемого в удобном стиле. Мы были намного сильнее соперника.
 
Руни был готов играть. Он был нашим серьезным оружием. Но при счете 2:0 необходимости в усилении атаки не было. Вчера я сказал ему, что он может стать ключевым игроком. Он прекрасно может играть за МЮ и в следующем сезоне. Это очень важный для нас футболист. Если он останется, я буду счастлив.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Molochko
      Molochko, 25.05.2017 08:10
    +1
    Руни к сожалению уже не тот, который был 2-3 года раннее, но он нужен МЮ даже выходя на замену по 10-45 минут.
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