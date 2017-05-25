Жозе МОУРИНЬО: «Теперь у МЮ есть все титулы»

После матча против «Аякса» (2:0) в финале Лиги Европы наставник МЮ Жозе Моуриньо пообщался с прессой.

– Этот сезон получился сложным, но в итоге удачным, – говорит Моуриньо. – Мы предпочитаем завоевать путевку в Лиги чемпионов таким способом, нежели занять четвертое, третье или второе место в чемпионате. Команда выполнила цель – вернулась в Лигу чемпионов, выиграв трофей, важный трофей. Теперь у МЮ есть все титулы мирового футбола. Мы изо всех сил бились за это с самого начала. Команда верила в то, что сможет выиграть Лигу Европы, и сейчас каждый из нас счастлив. «Манчестер Юнайтед» играл с умом и добился желаемого в удобном стиле. Мы были намного сильнее соперника.

Руни был готов играть. Он был нашим серьезным оружием. Но при счете 2:0 необходимости в усилении атаки не было. Вчера я сказал ему, что он может стать ключевым игроком. Он прекрасно может играть за МЮ и в следующем сезоне. Это очень важный для нас футболист. Если он останется, я буду счастлив.