Третий трофей Моуриньо в Манчестере: МЮ выиграл Лигу Европы

Трагедия в Манчестере за два дня до финала Лиги Европы в Стокгольме потрясла всю Британию и, безусловно, не могла не отразиться на эмоциональном состоянии команды Жозе Моуриньо. Наставник «МЮ» с позволения УЕФА не стал проводить предматчевую пресс-конференцию, отметив в официальном заявлении, что трагические события на стадионе сплотят как жителей Манчестера, так и игроков его команды.

Моуриньо вообще старался не показывать эмоций – ни во время минуты молчания, ни на протяжении игры. Даже после неожиданного гола Погба, после удара которого из-за пределов штрафной мяч рикошетом от Давинсона Санчеса залетел в ворота, на лице португальца не дернулся ни один мускул. Только после финального свистка Дамира Скомины The Special One изобразил некое подобие улыбки и победно вскинул палец вверх – уж слишком многое стояло на кону для португальца в этом матче.

Несколько лет назад, работая в «Челси», Моуриньо на вопрос о том, хочет ли он выиграть Лигу Европы, не думая ни секунды давал отрицательный ответ. «Я не хочу выиграть этот турнир. Если я его выиграю – для меня это будет наибольшим разочарованием, потому что я не хочу в нем играть». Но в этом году выигрыш Лиги Европы стал для Моуриньо приоритетом. Да, Особенный пришел к этому не сразу, но чем большим становилось отставание «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии от четвертого места, тем большим был интерес Жозе к Лиге Европы. Окончательно сменить приоритеты португальцу помогла пятиматчевая безвыигрышная серия в концовке чемпионата, по ходу которой стало ясно: попасть в Лигу чемпионов «Манчестер Юнайтед» может только выиграв Лигу Европы.

Перед матчем с «Аяксом» Моуриньо сказал: «У нас в Стокгольме есть дело. Мы полетим туда и сделаем его». И он выполнил обещание, добыв для «Манчестера» третий трофей за сезон после Суперкубка Англии и Кубка Лиги. Но не менее важно, что Моуриньо с первой же попытки вернул «Манчестер» в Лигу чемпионов. Да, сделал это через приоткрытую дверь черного хода, но сделал же! И кто теперь вспомнит, что португалец провалил чемпионат Англии, заняв еще более низкое место, чем Луи ван Гаал в прошлом сезоне.

Сам финал, к сожалению, ожидаемо не нес в себе никакой интриги. «Аякс» в этом сезоне сравнивали с наделавшим шороху в Лиге чемпионов «Монако», но даже монегаски в матчах с «Ювентусом», где у них не было ни одного шанса на успех, не выглядели настолько беспомощно. Возможно, молодежь Петера Боста сломил нелогичный гол Погба, после которого «МЮ» почувствовал себя хозяином положения. А гол Мхитаряна в дебюте второго тайма, который по большому счету также возник не из чего, окончательно снял все вопросы. Отдав сопернику инициативу, манкунианцы умело «подсушили» игру, не дав молодым игрокам «Аякса» ни единого шанса.

2:0 – недостающий европейский трофей, а вместе с ним и место в Лиге чемпионов у «МЮ»! И у Моуриньо!

Лига Европы. Финал.

«Аякс» - «Ман Юнайтед» - 0:2

Голы: Поль Погба, 17, Генрих Мхитарян, 48

«Аякс»: Андре Онана, Давинсон Санчес, Йоел Велтман, Матейс де Лигт, Дави Классен, Лассе Шёне (Донни ван де Бек, '69), Джайро Ридевалд (Френки де Йонг, '78), Хаким Зиеш, Амин Юнес, Бертран Траоре, Каспер Дольберг (Давид Нерес, '62)

«Ман Юнайтед»: Серхио Ромеро, Дейли Блинд, Крис Смоллинг, Маттео Дармиан, Андер Эррера, Антонио Валенсия, Генрих Мхитарян (Джессе Лингард, '73), Маруане Феллаини, Поль Погба, Маркус Рэшфорд (Антони Марсьяль, '82), Хуан Мата (Уэйн Руни, '88)

Предупреждения: Йоел Велтман, 59. Амин Юнес, 64. - Генрих Мхитарян, 30. Маруане Феллаини, 51. Хуан Мата, 75.