Анатолий ТИМОЩУК: «По Луческу решение не принято»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук во время прямой трансляции в своем профиле в Инстаграме ответил на вопросы болельщиков о будущем клуба. В частности, он отметил, что пока неизвестно, останется ли Мирча Луческу в команде.

– По тренеру никаких решений не принято, – сказал Тимощук. – По крайней мере, пока никаких решений не озвучено. Есть проблемы, будем решать. «Зенит» обязательно будет чемпионом.