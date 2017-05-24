Анатолий ТИМОЩУК: «По Луческу решение не принято»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук во время прямой трансляции в своем профиле в Инстаграме ответил на вопросы болельщиков о будущем клуба. В частности, он отметил, что пока неизвестно, останется ли Мирча Луческу в команде.
– По тренеру никаких решений не принято, – сказал Тимощук. – По крайней мере, пока никаких решений не озвучено. Есть проблемы, будем решать. «Зенит» обязательно будет чемпионом.
Источник — Sport.ua
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Типа замутили рыволюцию и сразу молочные реки с кисельными берегами - нет брателло, лет 50-70 надо будет помучиться, что-бы уровня как при Яныке достичь.
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