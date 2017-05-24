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Анатолий ТИМОЩУК: «По Луческу решение не принято»

Экс-игрок сборной Украины – о возможной отставке Луческу

  • 24.05.2017 23:07
  • 499 просмотров
  • 2 комментария
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук во время прямой трансляции в своем профиле в Инстаграме ответил на вопросы болельщиков о будущем клуба. В частности, он отметил, что пока неизвестно, останется ли Мирча Луческу в команде.

– По тренеру никаких решений не принято, – сказал Тимощук. – По крайней мере, пока никаких решений не озвучено. Есть проблемы, будем решать. «Зенит» обязательно будет чемпионом.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    dancing niggaz
    online
      dancing niggaz, 24.05.2017 23:35
    +2
    Зато с тобой все ясно, Анаталий
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    Brandau_UA
    online
      Brandau_UA, 24.05.2017 23:45
    -1
    dancing niggaz, 24.05.2017 23:35
    Зато с тобой все ясно, Анаталий
    А ты завидуй молча. Если облом случился с еврозарплатами и кофием у Париже, то Толяныч меньше всего в этом виноват, и в падении качества нашего футбола тоже.
    Типа замутили рыволюцию и сразу молочные реки с кисельными берегами - нет брателло, лет 50-70 надо будет помучиться, что-бы уровня как при Яныке достичь.
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