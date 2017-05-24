Коркишко согласовал контракт с Зарей

Зря отдали Мхитаряна, мог бы бегать на укр. полях, форму набрать, тем самим помочь нашему футболу

Блин, МЮ как с фронта вернулись - половина на костылях 😀

А Лужный точно подметил. Аяксу просто не хватило опыта, у них все впереди, а МЮ удачи в ЛЧ

перемога на класі. аякс... було не погано, не скажу добре. було не погано.а ще сподобалось, *ROF...