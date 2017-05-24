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Коркишко согласовал контракт с Зарей

Нападающий «Черноморца» продолжит карьеру в луганском клубе

  • 24.05.2017 22:51
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Нападающий «Черноморца» Дмитрий Коркишко близок к переходу в луганскую «Зарю».

Сегодня же нашему сайту стало известно, что 27-летний нападающий уже согласовал с «чёрно-белыми» все условия личного контракта.

Таким образом, Коркишко наверняка переберется в «Зарю» в начале июня, когда истечет срок его договора с «Черноморцем».

Напомним, Дмитрий Коркишко известен по выступлениям за «Арсенала» (Киев), ФК «Минск», ФК «Полтава» и «Черноморец», где играет с осени 2015-го.

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