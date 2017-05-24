Ихеаначо связывает свое будущее с Сити

Нападающий «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо заверил, что не помышляет об уходе с «Этахад» этим летом. Под руководством Мануэля Пеллегрини Келечи буквально ворвался в английский футбол и стал одним из главных открытий в Премьер-Лиге. После прихода в клуб Хосепа Гвардиола нигериец потерял в игровой практике, особенно в конкуренции с Габриэлем Жезусом.

Всю прошлую неделю слухи указывали на то, что «Сити» расстанется с 20-летним нападающим, попросив за него 20 миллионов фунтов. Однако у самого Ихеаначо нет планов по смене клуба: свое будущее Келечи связывает с «горожанами».

«Я не в курсе последних слухов и просто продолжаю работать с командой. Летом я вновь встречусь с парнями и начну новый сезон в составе «Ман Сити». Я хочу помочь клубу достичь того, чего они хотят достичь», - рассказал Ихеаначо ESPN.