КОПОЛОВЕЦЬ: «Вчинок Коломойского – ганебний»

«Цей вчинок ганебний, бо він спрямований на те, щоб залишити групу футболістів та тренерів без зароблених грошей, - сказав в інтерв»ю газеті «Експрес» Михайло Кополовець, - Треба називати речі своїми іменами -- це справжня афера. Прикро, але ми живемо в країні, де використовують першу ліпшу нагоду когось ошукати. А найстрашніше те, що ніхто не здивований такими новинами, бо всі давно звикли. Згадайте «Кривбас», «Арсенал», «Говерлу», «Металіст». Вони просто «кинули» живих людей на гроші. І «Дніпро робить це саме: змінює юридичну назву, викреслює дві літери із назви клубу і продовжує функціонування. Це несправедливо. Мені боляче. Боляче, бо колись я також був жертвою подібної схеми. Щоправда, «Говерла» не виплатила мені зарплату за два місяці. А деякі хлопці забули про зарплату за півтора року»

Нагадаємо, що «Дніпро» припиняє своє існування, щоб відродитися без боргів, мінусів за очками, трансферного бана. Про це повідомляє fcdnipro.com. Новий клуб, найймовірніше, буде називатися «Дніпро», повинен був почати змагання аматорів, але спробує заощадити рік за рахунок заявки відразу в Другу лігу завдяки інтеграції з іншим клубом. Один з варіантів -- ФК «Нікополь». Ну а далі -- злиття, перейменування і переїзд на «Дніпро-Арену», яка поки до кінця року перебуває в ексклюзивній оренді ГО Академія «Дніпра» ( структурі Коломойського).

Нинішнім футболістам «Дніпра» запропоновані контракти на рівні Прем'єр-ліги (орієнтовно 10-15 тисяч доларів на місяць, що як мінімум не нижче ніж у тійже луганської «Зорі»), і деякі вже погодилися почати сходження разом з новим «Дніпром».