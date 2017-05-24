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Сергій ПОПОВ: «В ФФУ зібралася нова команда професіоналів»

Тренер юнацької збірної – про кадрові новаторства ФФУ

  • 24.05.2017 21:42
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Метки
ФФУ
© ФФУ

Тренер юнацької збірної команди України U-17, колишній гравець донецького «Шахтаря» і збірної України, Сергій Попов оцінив новий кадровий потенціал ФФУ з появою Андрія Шевченка, Олега Протасова, Мирона Маркевича та інших відомих персоналій вітчизняного футболу.

Про футбольних функціонерів

Прийшли всі футбольні люди, які вже зробили собі ім'я як футболісти і тренери. Зараз у них нові посади, нові виклики. Я думаю у них все вийде. І це піде на користь українському футболу.

Про співпрацю з Шевченко

Зараз тренери збірних різних вікових груп знаходяться в щільній комунікації, при чому це все підтримується зверху: і керівництвом ФФУ, і штабом національної збірної. І це правильно, коли тренер головної команди знає гравців U-17.

Перед кваліфікацією еліт-раунду збірна U-17 перебувала на одному зборі з головною командою і мешкала в одному готелі. Керманич національної збірної Андрій Шевченко особисто спілкувався з футболістами збірної U -17 і брав двох гравців на тренування головної команди.
 

Источник — Федерация футбола Украины

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