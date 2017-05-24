Сергій ПОПОВ: «В ФФУ зібралася нова команда професіоналів»

Тренер юнацької збірної команди України U-17, колишній гравець донецького «Шахтаря» і збірної України, Сергій Попов оцінив новий кадровий потенціал ФФУ з появою Андрія Шевченка, Олега Протасова, Мирона Маркевича та інших відомих персоналій вітчизняного футболу.



Про футбольних функціонерів



Прийшли всі футбольні люди, які вже зробили собі ім'я як футболісти і тренери. Зараз у них нові посади, нові виклики. Я думаю у них все вийде. І це піде на користь українському футболу.



Про співпрацю з Шевченко



Зараз тренери збірних різних вікових груп знаходяться в щільній комунікації, при чому це все підтримується зверху: і керівництвом ФФУ, і штабом національної збірної. І це правильно, коли тренер головної команди знає гравців U-17.



Перед кваліфікацією еліт-раунду збірна U-17 перебувала на одному зборі з головною командою і мешкала в одному готелі. Керманич національної збірної Андрій Шевченко особисто спілкувався з футболістами збірної U -17 і брав двох гравців на тренування головної команди.

