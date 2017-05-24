Максим ГРИСЬО: «В бронзових нагородах немає моєї заслуги»

Кінцівка минулого тижня видалася незвичною для Максима Грися. Герой матчу з «Дніпром» вимушений був пропустити поєдинок наступного туру з «Ворсклою», адже на «Дніпро-Арені» іменинник не тільки забив, а й отримав жовту картку і змушений був залишитися поза грою.



Втім тренерський штаб знайшов вихід із даної ситуації. Грися, а також ще одного дискваліфікованого футболіста Назара Вербного, делегував до молодіжної команди «Карпат», яка в суботу приймала на «Україні» одноліток з «Чорноморця». Назар та Максим мали нагоду згадати недалеке минуле і вийшли у складі дублю та відсвяткували з партнерами бронзові медалі першості.



– Ще до виходу на поле у складі «молодіжки» всі ми знали, що у паралельному матчі «Олімпік» поступився і «Карпати» достроково стали бронзовими призерами. У всіх нас був хороший настрій, однак ми не хотіли собі його псувати. Тому кожен мав велике бажання продемонструвати гарну гру і перемогти у підсумку.



– Ти тренуєшся з основою, однак мав змогу провести певний період часу з дублем. Яка атмосфера в команді Олександра Чижевського?

– Мені все сподобалося. Більшість гравців мені добре знайомі, однак з кількома хлопцями вперше вийшов на поле. Наприклад, із Назаром Стасишиним. Загалом в команді хороша атмосфера, всі одне одного підтримують.



– Після матчу з «Чорноморцем», у якому «Карпати» вирвали перемогу на останніх хвилинах, із роздягальні було чутно радісні вигуки – команда святкувала...

– Так, всі дуже раділи. Хоча у завойованих бронзових нагородах фактично немає моєї значної заслуги. Я провів лише кілька поєдинків за «молодіжку», а протягом всього сезону на медалі працювали інші футболісти. Однак приємно, що я потрапив у хорошу атмосферу.



– «Молодіжка» отримала чимало привітань.

– Так, після гри до нас зайшов генеральний директор клубу Юрія Дячук-Ставицький, а також головний тренер «Карпат» Олег Дулуб, його помічник Андрій Тлумак. Вони сказали хлопцям теплі слова і подякували за старання.



– Наступного дня за грою партнерів тобі довелося спостерігати з трибун. Як оціниш протистояння з «Ворсклою»?

– Важко дивитися зі сторони, коли розумієш, що не можеш допомогти. У нас не пішла гра...



– Чергову зустріч у Лізі Парі-Матч «Карпати» проведуть на «Україні» з «Волинню». Які спогади у тебе пов’язані з цим стадіоном?

– На цій арені я грав лише за дублюючий склад. На цих матчах, на жаль, не було багато вболівальників. Тому сподіваюся, що у суботу на «Україні» збереться чимало глядачів. Для нас зараз дуже важлива їхня підтримка. Нам нема куди відступати і треба набирати очки. Сподіваюся, що «Україна» буде для нас фартовою.



– Ти вже брав участь у західноукраїнському дербі. Для тебе поєдинки з «Волинню» – особливі?

– Не можу так сказати. Для мене особливого значення не має, з ким грати. «Карпати» зараз в такій ситуації, що на перше місце виходить результат. Ми маємо вигравати у будь-якого суперника. Незалежно від того, «Волинь» це чи «Ворскла».