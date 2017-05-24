Максим ШАЦКИХ: «Для Динамо я сделал больше, чем Семин»

Ассистент тренера «Динамо» U-19 Юрия Мороза Максим Шацких прокомментировал тот факт, что тренер киевлян Юрий Семин в свое время так и не дал ему выйти на поле и попрощаться с болельщиками.

- Какой-то особой обиды на Юрия Павловича у меня вроде и нет. Он тренер, и ему решать, кто должен играть. Обидно было только за то, что не получил возможности попрощаться с болельщиками. Фанаты подготовили баннер, все понимали, что из «Динамо» я уже ухожу. Но вынужден был смотреть матч с трибуны. Почему Семин так сделал, не пойму до сих пор. Даже интересно было бы почитать его ответ на этот вопрос. После того виделись и общались не раз, но прошлого не ворушили.

Наверное, для «Динамо» я сделал немного больше, чем Юрий Павлович. Надо уважать людей, с которыми ты уже попрощался, но не попрощались те, кто нас в каждой встрече поддерживает. В конце концов, даже сидя на трибуне, я почувствовал в той встрече, что не зря посвятил этой команде 10 лет карьеры.