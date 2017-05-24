Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Моуриньо своего не упустит»

Накануне финала Лиги Европы с участием «Аякса» и «Манчестер Юнайтед» своими ожиданиями поделился защитник сборной Украины Артем Федецкий.

- Однозначно, фаворитом встречи является Манчестер Юнайтед, но ему придется очень сложно. Голландский клуб благодаря слаженным командным действиям заставил уважать себя в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Эта команда любит применять высокий прессинг, много забивает. Думаю, отличится и сейчас. Однако что-то мне подсказывает, что подопечные Жозе Моуриньо своего не упустят…