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Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Моуриньо своего не упустит»

Защитник «Дармштадта» поделился ожиданиями от финала Лиги Европы

  • 24.05.2017 18:36
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Метки
ФК Дармштадт. Артем Федецкий
© ФК Дармштадт. Артем Федецкий
Накануне финала Лиги Европы с участием «Аякса» и «Манчестер Юнайтед» своими ожиданиями поделился защитник сборной Украины Артем Федецкий.
 
- Однозначно, фаворитом встречи является Манчестер Юнайтед, но ему придется очень сложно. Голландский клуб благодаря слаженным командным действиям заставил уважать себя в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Эта команда любит применять высокий прессинг, много забивает. Думаю, отличится и сейчас. Однако что-то мне подсказывает, что подопечные Жозе Моуриньо своего не упустят…
 

Источник — zbirna.com

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