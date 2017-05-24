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Артем ФРАНКОВ: «Игроки Арсенала не пошли на детектор лжи»

Украинский журналист рассказал о последствиях матча «Десна» - «Арсенал-Киев»

  • 24.05.2017 18:27
  • 494 просмотров
  • 2 комментария
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков
Член исполкома ФФУ Артем Франков — о продолжении истории с подозрительным поединком 31-го тура первой лиги «Десна» — «Арсенал-Киев» (5:1).
 
- «Арсенал-Киев» отстранил от тренировок шестерых футболистов, признав тем самым, что повод для разговора имеется, и обратился в КЭЧИ, чтобы тот рассказал, что с ними делать дальше.
 
Интересно, что мы по этому поводу ответим — признаться, не вижу, каким способом можно установить вину каждого конкретного футболиста, если тот молчит. И посылает клуб, предлагающий ему детектор лжи, далеко и прямо — мы не обязаны проходить эту процедуру, к тому же не имеющую законной силы... — написал Франков.
 

Источник — MatchDay

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Комментарии
    Rustam OldBoy
    online
      Rustam OldBoy, 24.05.2017 18:41
    -1
    ну дик відмова це уже визнання вини
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    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 24.05.2017 19:09
    0
    нет такой вещи как детектор лжи, это профанация и лженаука
    серьезно - есть свистоперделка которая так называется - но никакую ложь она не детектирует
    https://www.youtube.com/watch?v=vTg9jPq6tgA
    посмотрите - много узнаете
    Ссылка
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