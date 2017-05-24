Артем ФРАНКОВ: «Игроки Арсенала не пошли на детектор лжи»

Член исполкома ФФУ Артем Франков — о продолжении истории с подозрительным поединком 31-го тура первой лиги «Десна» — «Арсенал-Киев» (5:1).

- «Арсенал-Киев» отстранил от тренировок шестерых футболистов, признав тем самым, что повод для разговора имеется, и обратился в КЭЧИ, чтобы тот рассказал, что с ними делать дальше.

Интересно, что мы по этому поводу ответим — признаться, не вижу, каким способом можно установить вину каждого конкретного футболиста, если тот молчит. И посылает клуб, предлагающий ему детектор лжи, далеко и прямо — мы не обязаны проходить эту процедуру, к тому же не имеющую законной силы... — написал Франков.