Артем ФРАНКОВ: «Игроки Арсенала не пошли на детектор лжи»

Член исполкома ФФУ Артем Франков — о продолжении истории с подозрительным поединком 31-го тура первой лиги «Десна» — «Арсенал-Киев» (5:1).
- «Арсенал-Киев» отстранил от тренировок шестерых футболистов, признав тем самым, что повод для разговора имеется, и обратился в КЭЧИ, чтобы тот рассказал, что с ними делать дальше.
Интересно, что мы по этому поводу ответим — признаться, не вижу, каким способом можно установить вину каждого конкретного футболиста, если тот молчит. И посылает клуб, предлагающий ему детектор лжи, далеко и прямо — мы не обязаны проходить эту процедуру, к тому же не имеющую законной силы... — написал Франков.
Источник — MatchDay
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
серьезно - есть свистоперделка которая так называется - но никакую ложь она не детектирует
https://www.youtube.com/watch?v=vTg9jPq6tgA
посмотрите - много узнаете
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.