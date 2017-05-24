Шахтер подготовил 36 футбольных тренеров-волонтеров

Совместный проект ФК «Шахтер», Социального альянса футбольных клубов (FCSA) и UEFA Foundation for Children состоял из трех модулей. Первый – в октябре 2016 года в Счастливом, второй – в марте 2017-го в Краматорске. За это время тренеры-инструкторы «Шахтера», «Интера», «Байера», «Базеля», «Спортинга», «Эвертона», «Куинз Парк Рейнджерс», «Легии», а также специалисты UEFA и UNICEF передавали профессиональный опыт начинающим коллегам.

– Я очень доволен тем, как все прошло, – говорит куратор проекта от FCSA Вилли Шмид. – Организация модулей была на высшем уровне. Думаю, мы достигли нашей цели и хорошо подготовили молодых тренеров. Ведь главная задача – это участие детей в массовом спорте, и неважно, занимаются они футболом или нет. Мы должны дарить им радость, и новые наставники, уверен, теперь имеют все необходимые для этого знания.

Первых два модуля включали теорию и практику, участники изучали различные аспекты работы с детьми. Заключительный этап стал своего рода экзаменом. Более 100 учащихся Счастливского УВК прошли десять различных локаций, где тренеры-волонтеры демонстрировали приобретенные навыки.

– Это было интересно! – с восторгом признался ученик 3-го класса Остап Ященко. – Мне все понравилось. С нами работали разные наставники, и каждый предлагал что-то новое. Хотел бы и дальше заниматься футболом.

По окончании практики состоялась официальная часть. Награждали выпускников директор Академии ФК «Шахтер» Александр Фундерат и генеральный директор Scort Foundation Марк Бухвальдер.

– Приятно быть частью данного проекта, – сказал Александр Фундерат. – Это важнейшая социальная инициатива. Уверен, новые тренеры получили необходимый опыт и подготовят немало ребят, которые, возможно, продолжат футбольное образование у нас в Академии. Но главное в нашем деле – приобщение детей к массовому спорту.

– Хотел бы поблагодарить нашего партнера ФК «Шахтер» за прекрасную реализацию совместной миссии, – говорит Марк Бухвальдер. – Этот проект фокусируется прежде всего на массовом футболе. Основываясь на опыте профессиональных клубов, мы сделали вывод, что для ребят наиболее важен игровой элемент, и основной акцент в построении тренировочного процесса сделали именно на этом компоненте. Причем не столь важны пол, возраст или уровень мастерства – на первом месте сама игра.

Сертификаты и специальные свистки получили 36 участников программы. Среди них 17 представителей клубного проекта «горняков» «Давай, играй!».

– Участвовал во всех трех модулях, – рассказал администратор проекта в Краматорске Виталий Городний. – Было интересно перенять опыт наших и зарубежных инструкторов. Теперь постараемся реализовать его на практике. Здорово, когда есть такие программы, позволяющие приобретать новые знания.