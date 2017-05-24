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Руслан РОТАНЬ: «МЮ забьет один гол и выиграет трофей»

Капитан «Днепра» - о финальном матче Лиги Европы

  • 24.05.2017 17:57
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ФК Днепр. Руслан Ротань
© ФК Днепр. Руслан Ротань
Накануне финала Лиги Европы «Аякс» - «Манчестер Юнайтед» свой прогноз оставил капитан «Днепра» Руслан Ротань.
 
- У Аякса в составе много молодых исполнителей. Да, команда дошла до финального матча, но, считаю, в решающих поединках на первое место часто выходит именно опыт, а его больше у подопечных Жозе Моуриньо, и подбор футболистов. Не думаю, что в этом противостоянии будет забито много мячей. Рискну предположить, что все решит один гол, который окажется на счету команды из Манчестера.
 

Источник — zbirna.com

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