Руслан РОТАНЬ: «МЮ забьет один гол и выиграет трофей»

Накануне финала Лиги Европы «Аякс» - «Манчестер Юнайтед» свой прогноз оставил капитан «Днепра» Руслан Ротань.
- У Аякса в составе много молодых исполнителей. Да, команда дошла до финального матча, но, считаю, в решающих поединках на первое место часто выходит именно опыт, а его больше у подопечных Жозе Моуриньо, и подбор футболистов. Не думаю, что в этом противостоянии будет забито много мячей. Рискну предположить, что все решит один гол, который окажется на счету команды из Манчестера.
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.