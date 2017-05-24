Збірна України запрошує вболівальників на відкрите тренування

Тобі здалося, шо я всім росказую про то шо шахта не справжній чемпіон, а динамо краще за всіх????...

ха-ха-ха-ха. Просто, заходити нікуди.

Так, погоджуюсь. Про те, що там було насправді, ми прочитаємо у мемуарах.

чувак, ти реально не туди зайшов.

не перевернути, а відокремити популістьскі заклики від свідчень спеціалістів.