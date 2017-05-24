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Збірна України запрошує вболівальників на відкрите тренування

Національна команда України проведе на НСК «Олімпійський» відкрите тренування для вболівальників

  • 24.05.2017 17:43
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ФФУ
© ФФУ
2 червня, національна команда України проведе відкрите тренування для вболівальників на столичному НСК «Олімпійський». Тренувальна сесія, на яку запрошуються всі бажаючі, розпочнеться о 18:30. Вболівальників збірної просимо приходити на стадіон заздалегідь, починаючи з 18:00.


 
Перед тренуванням у конференц-залі арени представники мас-медіа матимуть змогу поспілкуватися з головним тренером команди Андрієм Шевченком та одним з гравців збірної. Початок прес-конференції – 18:00.

Источник — Федерация футбола Украины

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