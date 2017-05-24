Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Марсель ШМЕЛЬЦЕР: «Игроки не думают о будущем Тухеля»

Игрок дортмундской «Боруссии» всеми мыслями в финале Кубка Германии

  • 24.05.2017 17:37
  • 31 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Защитник дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер отметил, что он и его одноклубники полностью сконцентрированы на финальном матче Кубка Германии с «Айнтрахтом». Шмельцер сказал это в ответ на вопрос о будущем главного тренера Томаса Тухеля в «Боруссии».
 
«Для нас, игроков, абсолютно приоритетным вопросом является финальный матч. Весь сезон мы работали, чтобы выиграть нечто значительное. Так что игроки «Боруссии» Д хотят выиграть титул и не думают о будущем Тухеля. Нас не интересует то, что говорят вне клуба».
 

Источник — ФК Боруссия Дортмунд

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.