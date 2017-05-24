Эдуард Соболь покинет Зарю в конце сезона

Левый защитник Эдуард Соболь по окончании сезона окончательно покинет «Зарю». Летом Соболь вынужден будет вернуться в расположение «Шахтера», которому принадлежит его контракт.

Представители «Зари» не будут вести с «горняками» переговоры о продлении аренды футболиста и сделают ставку на других исполнителей. Кроме того, в новом сезоне у Соболя будет три варианта развития карьеры. Первый, он же самый маловероятный — это остаться в «Шахтере», второй вариант — полноценный трансфер в другой клуб, но поскольку руководство «горняков» оценивает Эдуарда в круглую сумму, которая отпугивает потенциальных покупателей, то и этот вариант выглядит маловероятным.

Таким образом, скорее всего, Соболь в новом сезоне опять будет сдан «Шахтером» в аренду, но уже другому клубу. Представители защитника уже занялись переговорами с возможными арендаторами Соболя.