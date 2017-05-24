Владимир ЛИНКЕ: Металлист похоронили, в Харькове уже другая команда

Гендиректор «Металлиста 1925», известный в прошлом игрок «Металлиста», Владимир Линке просит не отождествлять нынешний харьковский клуб с тем, который представлял город в Премьер-лиге.

«Учтите, что это ни в коем случае не «Металлист». Того «Металлиста» уже нет, он отошел в историю! К сожалению, его похоронили. Осталась только память. Мы - совсем другая команда: «Металлист 1925». Но многие корреспонденты искажают информацию, подавая ее так, будто мы опять стали «Металлистом». Недавно я давал интервью, в котором говорил: мы хотим вернуть Премьер-лигу Харькову. Перекрутили все так, якобы мы хотим вернуться, мол, ах, вы ж опять «Металлист»! Цепляются за слова! Это и повлияло на то, что до конца сезона решили не давать интервью. А затем уже ждите полную информацию о том, что у нас происходит и какое будущее ждет клуб», - сказал Линке в интервью журналу «Футбол».

«Металлист 1925» после 16 проведенных игр в турнирной таблице второй группы аматорского чемпионата Украины занимает вторую строчку, имея в активе 36 очков и отставая от лидера «Таврии-Скиф» (с. Раздол, Запорожская область) на одно очко. При этом харьковчане провели на одну игру меньше, чем команда из Раздола. Летом «Металлист 1925» намерен выступать во второй профессиональной лиге Украины. Сейчас команда проходит процесс лицензирования в ФФУ, чтобы получить право называться профессиональным клубом и заявиться во вторую лигу.

Недавно было проведено собрание учредителей ООО «Авангард», на котором было принято решение о переименовании в ООО «Футбольный клуб Металлист 1925». Прочитать об этом можно здесь.

В ближайшее воскресенье команде предстоит принять дома ФК «Врадиевка». Уже традиционно начало игры назначено на 19 часов 25 минут.