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Гетце-младший подписал контракт с Баварией

Феликс Гетце подписал профессиональный контракт с мюнхенским клубом

  • 24.05.2017 16:33
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Гетце-младший подписал контракт с Баварией
Нападающий «Баварии» Феликс Гётце, брат полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гётце, подписал профессиональный контракт с мюнхенским клубом. Информация появилась на официальной странице чемпионов Германии в «Твиттере».
 
Договор с 19-летним футболистом рассчитан до лета 2019 года. В минувшем сезоне Феликс Гётце четырежды попадал в заявку первой команды, но ни разу не вышел на поле. На юношеском уровне нападающий принял участие в 27 официальных матчах, забил 6 голов и отдал 2 результативных паса.
 

Источник — Euro-football

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