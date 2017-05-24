Гетце-младший подписал контракт с Баварией

Нападающий «Баварии» Феликс Гётце, брат полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гётце, подписал профессиональный контракт с мюнхенским клубом. Информация появилась на официальной странице чемпионов Германии в «Твиттере».
Договор с 19-летним футболистом рассчитан до лета 2019 года. В минувшем сезоне Феликс Гётце четырежды попадал в заявку первой команды, но ни разу не вышел на поле. На юношеском уровне нападающий принял участие в 27 официальных матчах, забил 6 голов и отдал 2 результативных паса.
Источник — Euro-football
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