Андрей ЛУНИН: «Понимаю, что Шевченко выдал мне аванс»

Молодой голкипер «Днепра» Андрей Лунин впервые получил вызов в национальную сборную Украины от Андрея Шевченко.

— Как ты отреагировал на вызов Андрея Шевченко?

— Я понимаю, что это аванс, поэтому пока не знаю, как реагировать.

— Ты в жизни такой же спокойный, как и на поле?

— Думаю, да. Мне приятно, что меня вызвали в сборную, но я понимаю, что нужно еще много работать.

— Тебя тяжело вывести из равновесия?

— Наверное, тяжело. Хотя всякое бывает (улыбается).

— В школе ты хорошо учился?

— Неплохо. Но на переменах мог, как и все ребята, подраться.

— Хладнокровие — залог успеха во вратарском деле?

— Конечно, без этого трудно.

— В детстве твоим кумиром наверняка был Андрей Шевченко. Не так ли?

— Вообще моими кумирами были вратари, но Шевченко был гордостью всей нашей страны. Я им, как и все мальчишки, не мог не восхищаться. Лучший футболист мира, что тут можно еще добавить…

— Ты уже представляешь себе первый разговор с главным тренером сборной?

— Пока об этом не думал. Хотя честно признаюсь — когда он меня вызовет, волнение точно будет.

— Придется померить давление?

— Не думаю (улыбается). Но оно наверняка поднимется.

— На кого из голкиперов ты равнялся в детстве и на кого равняешься сейчас?

— В детстве — на Икера Касильяса и Джанлуиджи Буффона, а сейчас — на Мануэля Нойера и Давида Де Хеа. Не могу, конечно, не выделить и Андрея Пятова, который уже много лет абсолютно заслуженно является кипером номер один в Украине.

— В сборной с вратарями работает испанский специалист Педро Харо. В Днепре ты его не застал, но наверняка слышал о его требованиях…

— Да, мне много об этом рассказывали. Знаю, какой у него стиль работы. Все говорят, что это хороший тренер. Мне будет очень приятно с ним познакомиться.

— Ты знаешь, что с приходом Андрея Шевченко сборная начала очень тщательно относиться к вопросу выхода из обороны, и в этом процессе самое активное участие принимает вратарь. В Днепре у вас такие же требования?

— В общем-то да. В клубе от нас требуют играть через пас, но в национальной команде, думаю, все это происходит на более высоком уровне.

— Специалисты говорят, что игра ногами — твой главный козырь…

— Да у меня пока вообще нет никаких козырей! Мне нужно во всем прибавлять.

— В то же время ты иногда допускаешь ошибки на выходах. Уделяешь этому компоненту больше внимания?

— Стараюсь работать. Самое главное — играть на выходах, а не стоять в воротах. Так мне говорят тренеры, и я с ними согласен. Так что стараюсь выходить как можно чаще.

— В Днепре ты руководишь обороной, составленной преимущественно из молодых ребят. В сборной придется, в случае чего, прикрикнуть на опытных исполнителей. Сможешь?

— Я никогда ни на кого не кричу — не любитель этого. Но руководить нужно. Если я хочу чего-то добиться, кому-то что-то доказать, то мне придется подсказывать всем, невзирая на личности.