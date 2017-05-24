Сергей РАФАИЛОВ: «Ожидаем новых игроков»

Генеральный директор ФК «Заря» Сергей Рафаилов ответил на вопросы болельщиков в рамках традиционной Интернет-конференции. Сама конференция находится по указанной ссылке. Мы же предлагаем вам ознакомиться с наиболее интересными моментами:

О кадрах: Вопрос кадровой политики – очень тонкая тема. Все клубы, в том числе и «Заря», до самого последнего момента не оглашают этого. У нас есть целая группа тренеров, которые коллегиально выносят решение: нужен ли им тот или иной футболист. Потом, на уровне руководства, решаются остальные вопросы. Да, мы подписали Владислава Кабаева. Естественно, ожидаем новых игроков. Точно так же, кто-то из нынешнего состава покинет «Зарю».

Со всеми игроками, у которых заканчиваются контракты, мы ведём переговоры по их продлению. Фамилии пока не разглашаю. Кто-то, естественно, продолжит карьеру в «Заре», а кто-то покинет команду. Если контракт будет продлён, об этом будет написано на официальном сайте.

О месте дислокации в украинском чемпионате и Еврокубках: По играм следующего сезона в украинском чемпионате скажу, что они будут проходить, как и ранее, в Запорожье. По Еврокубкам скажу так: УЕФА утверждены стадионы для группового этапа. Это НСК «Олимпийский», «Арена Львов», «Черноморец» и «Металлист». Одесса для нас отпадает сразу. Что касается «Олимпийского», в прошлом году нам отказали и в этом году ничего не поменялось. Обсуждаем сейчас вопросы с ФФУ, Премьер-лигой, Президентом клуба, где будем играть. Что касается Запорожья, у нас нет никаких противоречий с городскими властями. Идёт плотное сотрудничество. Но нужно понимать, что, кроме руководителей города, есть депутатский корпус, который имеет решающее слово на сессии. Когда мы подавали в УЕФА список стадионов, на которых можем сыграть, туда была внесена «Славутич Арена». Но, когда сюда приедет инспекция и увидит, что те вопросы, которые нужно было решить в прошлом году, не решены в течение года, то, зная менталитет УЕФА, у них встанет вопрос: как вы сделаете за месяц то, что не сделали за год? Их реакцию предсказать сложно. Мы хотим играть в Запорожье. Но параллельно рассматриваем вопрос проведения матчей Лиги Европы и в других городах.

О деньгах: Я всегда отношусь к любой информации с достаточной долей критики. Особенно, если это касается футбола. Но тиражировать то, что человек написал на своей личной странице в соцсети… я бы не относился к этому слишком серьёзно. Я никогда не скрывал и всегда говорил и говорю, что некоторые долги у нас есть. Но, когда человек пишет, что команда с января не получала зарплату – это не является правдой. Ежемесячно футболисты получают деньги. И те, кто пришли не так давно, получают зарплату вовремя. Долги у нас сформировались лишь за старые времена. Ещё раз скажу: то, что футболисты не получали деньги с января – это глупость.

О контракте с Юрием Вернидубом: Продлять мы его конечно планируем. Ни я, ни президент не сторонники делать искусственно чью-либо замену. Будем говорить с Юрием Николаевичем и, если он захочет, то продлим контракт. Он уже восьмой год в команде. Мы знаем его, он знает, чем дышит клуб. У него доверительные отношения с президентом. Окончательное решение примет Евгений Геллер.

О формате чемпионата: Самый приемлемый вариант чемпионата – вернуться к 16-ти командам. А при условии создания качественной инфраструктуры по стране, можно сделать и 18-ть, а то и 20-ть команд. Но это – дело далёкого будущего. Сейчас же, из 12-ти команд, которые есть, не каждые могут качественно готовиться к играм чемпионата и готовить своей резерв. На сегодняшний день 12-ть команд – оптимальный вариант, но в будущем хотелось бы вернуться к 16-ти, но не искусственно, как предлагают некоторые.

О воспитании своих игроков: Нужно воспитывать своих игроков. Это самый правильный путь. Но нужно понимать, есть ли на это деньги. Если воспитывать футболиста «с нуля», который приходит к нам в семилетнем возрасте, то воспитывать нужно его 11 лет. И не факт, что из всех малышей вырастут футболисты. Плюс, вопрос инфраструктуры. Должно быть большое количество полей. Этим могут похвастаться лишь «Шахтёр» и «Динамо».

О конфликте с «Черноморцем»: Состоялся суд первой инстанции. Вынесено решение, но пока мы его ещё не получили. Какую-то часть наших претензий суд удовлетворил, что-то не удовлетворил. Мы получим решение и подадим апелляцию. Считаем, что наши требования законны и должны быть выполнены полностью.