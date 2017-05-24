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Месси приговорен к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов

Верховный суд Испании утвердил обвинительный приговор форварду «Барселоны»

  • 24.05.2017 15:01
  • 2589 просмотров
  • 4 комментария
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Newsbeat. Лионель Месси с отцом в зале суда
© Newsbeat. Лионель Месси с отцом в зале суда
Верховный суд Испании оставил в силе решение суда Барселоны, согласно которому Лионель Месси приговорен к 21 месяцу тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов.
 
Аргентинский футболист и его отец Хорхе Орасио Месси обвинялись в сокрытии налогов на сумму 4,1 млн евро в 2007-2009 гг.  Месси за это время получил более 10 млн евро за использование его имиджа. 
 
Суд Барселоны признал его виновным в совершении преступлений в 2016-м году, а после апелляции Верховный суд Испании оставил в силе первоначальное решение.
 
Согласно испанскому законодательству, если правонарушитель ранее не совершал преступлений, то тюремное заключение сроком менее двух лет часто бывает приостановлено. Скорее всего, так будет и в этом случае, так что Лионель Месси будет продолжать играть в футбол.

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Комментарии
    zhevaua
    online
      zhevaua, 24.05.2017 15:45
    -1
    Опа, в новом сезоне за Барсу будет играть "зек"
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    ser_nat
    online
      ser_nat, 24.05.2017 16:01
    0
    осужденный, а не зек
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    Vecnik
    online
    Vecnik, 24.05.2017 16:03
    0
    zhevaua, 24.05.2017 15:45
    Опа, в новом сезоне за Барсу будет играть "зек"

    Рон тоже криминалом в вегасе занимался
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    zhevaua
    online
      zhevaua, 24.05.2017 16:04
    0
    ser_nat, 24.05.2017 16:01
    осужденный, а не зек

    Один хрен уже клеймо поставил!
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