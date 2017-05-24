Месси приговорен к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов

Верховный суд Испании оставил в силе решение суда Барселоны, согласно которому Лионель Месси приговорен к 21 месяцу тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов.
Аргентинский футболист и его отец Хорхе Орасио Месси обвинялись в сокрытии налогов на сумму 4,1 млн евро в 2007-2009 гг. Месси за это время получил более 10 млн евро за использование его имиджа.
Суд Барселоны признал его виновным в совершении преступлений в 2016-м году, а после апелляции Верховный суд Испании оставил в силе первоначальное решение.
Согласно испанскому законодательству, если правонарушитель ранее не совершал преступлений, то тюремное заключение сроком менее двух лет часто бывает приостановлено. Скорее всего, так будет и в этом случае, так что Лионель Месси будет продолжать играть в футбол.
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Рон тоже криминалом в вегасе занимался
Один хрен уже клеймо поставил!
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