Месси приговорен к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов

Верховный суд Испании оставил в силе решение суда Барселоны, согласно которому Лионель Месси приговорен к 21 месяцу тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов.

Аргентинский футболист и его отец Хорхе Орасио Месси обвинялись в сокрытии налогов на сумму 4,1 млн евро в 2007-2009 гг. Месси за это время получил более 10 млн евро за использование его имиджа.

Суд Барселоны признал его виновным в совершении преступлений в 2016-м году, а после апелляции Верховный суд Испании оставил в силе первоначальное решение.

Согласно испанскому законодательству, если правонарушитель ранее не совершал преступлений, то тюремное заключение сроком менее двух лет часто бывает приостановлено. Скорее всего, так будет и в этом случае, так что Лионель Месси будет продолжать играть в футбол.