Песков опроверг информацию об одобрении Путиным отказа от легионеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не соглашался с отказом от легионеров в российском футболе.

По словам Пескова, это «неверное понимание» его слов.

Пресс-секретарь пояснил, что на Совете по физической культуре при президенте речь шла о том, что «выращивать» собственных спортсменов затратно с точки зрения средств, времени и тренерских ресурсов. И порой многим легче решить вопросом путем покупки готовых западных спортсменов.

«Путин согласился, что такая проблема есть. Речь шла о том, что нужно гибко этот вопрос проработать. О конкретных решениях речи не шло», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта поддержал идею провести импортозамещение в российском футболе.

Подобную инициативу предложил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.