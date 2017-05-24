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Песков опроверг информацию об одобрении Путиным отказа от легионеров

Пресс-секретарь президента России сказал, что это «неверное понимание» его слов

  • 24.05.2017 14:36
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ТВ Центр. Дмитрий Песков
© ТВ Центр. Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не соглашался с отказом от легионеров в российском футболе.
 
По словам Пескова, это «неверное понимание» его слов.
 
Пресс-секретарь пояснил, что на Совете по физической культуре при президенте речь шла о том, что «выращивать» собственных спортсменов затратно с точки зрения средств, времени и тренерских ресурсов. И порой многим легче решить вопросом путем покупки готовых западных спортсменов.
 
«Путин согласился, что такая проблема есть. Речь шла о том, что нужно гибко этот вопрос проработать. О конкретных решениях речи не шло», — заявил Песков.
 
Ранее сообщалось, что Путин в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта поддержал идею провести импортозамещение в российском футболе.
 
Подобную инициативу предложил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Источник — Газета.ru

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