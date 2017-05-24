Денис Скепский покинет Черкасский Днепр

Полузащитник и один из лидеров «Черкасского Днепра» Денис Скепский не будет продлевать контракт и по окончании сезона покинет команду.
У 29-летнего хавбека есть предложения из Украины и из-за рубежа. Скепский пока обдумывает варианты, но уже точно известно, что в Черкассах в следующем сезоне его не будет.
Напомним, что Скепский перешел в «Черкасский Днепр» перед стартом сезона-2015/16, за это время он провел 39 матчей и забил 13 голов. Отметим, что вторую часть прошлого сезона и старт текущего Денис пропустил из-за тяжелой травмы.
Источник — ua-football
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